ASSE : La durée de l’indisponibilité de Ryad Boudebouz fixée

Alors que Denis Bouanga a retrouvé l’entrainement collectif, Ryad Boudebouz a, lui, rejoint l’infirmerie de l' ASSE. Cela avant le match contre le Paris FC, en Coupe de France, ce samedi 18 janvier (18h).

Ryad Boudebouz absent pour une longue période ?

Ryad Boudebouz s’est blessé lors de la réception du FC Nantes, dimanche dernier. Il avait abandonné ses coéquipiers à la pause et avait été remplacé par le jeune attaquant Charles Abi, en seconde période. Apparemment victime d’une déchirure musculaire au mollet, il n’était plus revenu sur le terrain. L’ ASSE avait finalement perdu le match contre les Canaris (0-2) sur son terrain.

Quatre jours plus tard, Mohamed Toubache-Ter croit savoir que le milieu offensif stéphanois souffre d'une déchirure soléaire de 3 cm. Pendant que L’Équipe évoque une indisponibilité de 10 jours, l’Insider parle de trois semaines d’absence ! Avant sa blessure Ryad Boudebouz a pris part à 19 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 16 fois. Il a inscrit un but et délivré 3 passes décisives. Il a également joué 3 matchs de Ligue Europa.

Ryad Boudebouz a été recruté par l' ASSE, lors du mercato estival dernier. Il a remplacé Rémy Cabella transféré en Russie au FC Krasnodar, pour un montant évalué à 12 M€. L'International algérien, lui, avait couté 3,5 M€ au club ligérien. Il a rejoint Saint-Étienne en provenance du Betis Séville en Espagne.

Saliba et Bouanga de retour contre le Nîmes Olympique ?

Rappelons que William Saliba et Denis Bouanga ont retrouvé l’entrainement collectif, mais ne sont pas encore opérationnels. A priori, ils ne devraient pas prendre part au match contre le Paris FC, en 16e de finale de la Coupe de France, ce samedi, dans la capitale.

Le défenseur central et l'attaquant pourraient cependnat être opérationnels contre le Nîmes Olympique, le samedi 25 janvier, à Geoffroy-Guichard. Par ailleurs, Sergi Palencia est suspendu pour une rencontre pour cumul de cartons jaunes. Sa sanction prenant effet à partir du 21 janvier, Sergi Palencia sera donc absent contre les Crocos, lors de la 21e journée de Ligue 1.