Everton FC : André Gomes, retour après sa grave fracture

Le milieu de terrain portugais André Gomes avait été gravement touché début novembre. Sa terrible blessure avait fait le tour du monde au début du mois de novembre. Cette blessure n’a laissé personne indifférent.

Retour imminent pour André Gomes ?

Le milieu de terrain d’Everton, André Gomes, victime d’une fracture de la cheville droite suite à un contact avec le Coréen Son Heung-Min lors d’une confrontation face à Tottenham (1-1), a déjà recouvré une partie de ses sensations. Pour preuve, l’international portugais, sacré champion d’Europe en 2016, s’apprête à retrouver les terrains pour des séances d’entraînement individualisées. Si l’on s’en tient aux propos de son entraîneur Carlo Ancelotti, André Gomes « va bien » et son rétablissement va « plus vite » que prévu. L’ancien joueur du FC Barcelone devra néanmoins encore patienter avant de renouer avec la compétition. Il n'est pas pressé à ce propos, l'ex-Barcelonais prendra tout le temps qu'il faudra pour un retour sans risque.

Son message de remerciement après sa blessure

André Gomes a publié un message de remerciement envers ceux qui l’on soutenu, après être sorti de l’hôpital dans lequel il a été opéré de sa cheville droite. Sur son compte Twitter, on pouvait lire : « Salut à tous, fatigué mais souriant. Comme vous le savez déjà, tout s’est bien passé. Je suis déjà chez moi avec ma famille et j’aimerais vous remercier pour votre soutien, vos messages et votre énergie positive. Je vous remercie ». Le milieu de terrain a été opéré d’une fracture avec luxation. Bousculé dans un duel avec le Sud-Coréen Heung-Min Son, il avait terminé sa course contre Serge Aurier. A l’impact, la cheville de l’ancien joueur du FC Barcelone s’est brisée, provoquant une blessure impressionnante et l’effroi dans le regard des joueurs présent autour de lui. Bon rétablissement à lui.