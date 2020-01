OL Mercato : Rudi Garcia fait une grande annonce sur Marcelo

En conférence de presse, Rudi Garcia s’est exprimé sur Marcelo. Le défenseur brésilien a une relation tendue avec les Bad Gones. Au point où le joueur de 32 ans était même proche d’un départ.

Rudi Garcia scelle l’avenir de Marcelo

Marcelo vit une troisième saison tumultueuse à l’ OL. La presse turque annonçait même que le défenseur lyonnais pourrait quitter le club dès cet hiver alors que ses relations ne sont plus au beau fixe avec les supporters du club. Jeudi en conférence de presse, Rudi Garcia s’est prononcé sur l’avenir du défenseur brésilien.

Le coach de l’ OL a fermé la porte à un départ de Marcelo. Pour l’ancien entraîneur de l’ OM, il n’a même jamais été question que l’ancien joueur du Besiktas quitte Lyon. Au moment où les tensions étaient vives avec les Bad Gones, la presse turque annonçait que le Brésilien allait retourner en Turquie. Un come-back au Besiktas était dans les tuyaux. Des négociations auraient même été entamées dans ce sens.

Mais depuis, plus rien n’a fuité entre Marcelo et le Besiktas. D’autres clubs comme Corinthians et Fenerbahçe étaient présentés comme des prétendants pour le joueur de 32 ans. S’agissant du club brésilien, il avait été recalé par le défenseur lyonnais pour des raisons financières. UOL Esporte indiquait en effet que la formation brésilienne ne pouvait pas offrir les mêmes émoluments au natif de Sao Vincente.

Marcelo touché par la grâce ?

A Lyon, Marcelo perçoit près de 2 millions d’euros annuels. Un montant qu’il n’est pas certain que Corinthians ou Fenerbahçe puisse lui offrir. La question financière avancée, il était devenu difficile d'imaginer le défenseur partir de l’ OL. L’intéressé ayant compris qu’il allait sans doute finir la saison à Lyon, il a tôt fait de vouloir apaiser les tensions avec les Bad Gones.

On comprend mieux son geste de samedi dernier. A l’issue de la victoire renversante contre Bordeaux (2-1), Marcelo est allé vers les supporters lyonnais. Si les dernières rencontres entre le joueur et les Bad Gones ont souvent viré aux injures, échauffourées et autres intrigues, samedi, il n’a été question que de dialogue.

Un geste du Brésilien fortement salué en interne. Comme ses coéquipiers, Rudi Garcia a apprécié l’initiative de son poulain. Jeudi devant les journalistes, le technicien français a fait savoir qu’il rêvait d’une réconciliation entre les deux parties. « Je vous rejoins sur le fait qu’à Bordeaux on a gagné plus qu’un match (…) Avec une union retrouvée, on va être plus libéré pour les joueurs et on retrouvera un soutien retrouvé à domicile », a-t-il d’ailleurs souligné.

Rudi Garcia rejoint donc son président. Jean-Michel Aulas s’était exprimé après la victoire contre les Girondins. Le patron de l’ OL n’avait pas manqué de saluer Marcelo et de fermer aussitôt la porte à un départ. Une façon pour le boss des Gones de clore le débat sur un éventuel transfert de son joueur recruté 7 millions d’euros en 2017.

Marcelo, cadre de l'effectif lyonnais

Le fait que Marcelo reste est une bonne nouvelle pour l’ OL. Surtout que la recrue Joachim Andersen ne donne pas satisfaction. Le jeune défenseur danois s’était d’ailleurs loupé contre les Girondins. D’une passe en retrait mal négociée, le joueur recruté à 30 millions d’euros l'été dernier avait permis à Jimmy Briand de donner l’avantage aux siens.

De même, l’ OL vient d’enregistrer la blessure d’ Oumar Solet. Le défenseur lyonnais de 19 ans a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. La saison est donc déjà terminée pour lui. Alors qu’Andersen peine à convaincre et en l’absence de Solet, Marcelo est donc appelé à jouer un grand rôle aux côtés de Jason Denayer.

L’équipe de Rudi Garcia vise une place pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Le club rhodanien est également engagé dans toutes les coupes nationales et a un huitième de finale compliqué qui l’attend en C1 contre la Juventus.