Mercato PSG : 7 M€, Arsenal prêt à tout pour Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa devrait quitter le PSG en juin 2020, soit à la fin de son contrat. Pour l'instant, le Paris SG ne compte pas prolonger le bail du défenseur de 27 ans. Intéressé par les services de ce dernier, Arsenal serait prêt à mettre 7 M€ sur la table pour le recruter cet hiver.

Offre à venir de 7 M€ en provenance d'Arsenal pour Layvin Kurzawa ?

Layvin Kurzawa est barré par la concurrence de l’espagnol Juan Bernat au PSG. Il n’a disputé que 11 matchs de Ligue 1 pour seulement 6 titularisations, en 20 journées. Soit 588 minutes de jeu cumulées. En effet, Thomas Tuchel ne compte pas sur le Tricolore, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Dès lors, Paris n’a pas l’intention de prolonger son bail. Leonardo privilégierait plutôt un autre profil pour remplacer le Français.

Le défenseur latéral gauche de 27 ans attise de ce fait la convoitise de plusieurs clubs, dont l'Inter Milan. Arsenal serait même en pole position pour s’attacher ses services. Les Gunners cherchent en effet à se renforcer à un poste où ils ont deux blessés.

D’après les révélations du journal The Sun, Arsenal réfléchit en ce moment même à une offre évaluée à 7 M€ pour Layvin Kurzawa. « Les Gunners voulaient dans un premier temps attendre cet été pour qu’il arrive en joueur libre (l’été), mais ils ont dû accélérer à cause des blessures de Kieran Tierney et Sead Kolasinac », a appris le média britannique. Le premier est indisponible pour au moins trois mois et le deuxième souffre de la cuisse après s’être remis de la cheville.

Mikel Arteta aurait validé le dossier Layvin Kurzawa

À en croire la source, le nouveau manager du club londonien Mikel Arteta, a validé la piste Layvin Kurzawa. Ce dernier était titulaire contre l’AS Monaco mercredi (4-1). Tout simplement parce que Juan Bernat a été laissé au repos pour soigner une petite lésion du mollet droit. Sinon, il n’est pas le premier choix de Thomas Tuchel.

La valeur marchande du défenseur natif de Fréjus est estimée à 15 M€ selon Transfermarkt. Le Paris SG l’avait recruté à l’AS Monaco, en août 2015 pour 25 M€.