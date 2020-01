Ex-Stade Rennais : 1 M€, Ben Arfa recalé par des clubs du Golfe

La galère semble loin d’être terminée pour Hatem Ben Arfa. L’ancien attaquant du Stade Rennais vient sans doute de laisser filer une belle opportunité de se relancer dans la péninsule arabique.

Le chemin de croix se poursuit pour Ben Arfa

Six mois plus tard, Hatem Ben Arfa est toujours dans la même galère. L’attaquant français ne s’est toujours pas trouvé de point de chute un semestre après son départ du Stade Rennais. Alors qu’il ne manque pas de prétendants, le joueur de 32 ans semble assez gourmand quant aux exigences salariales. Deux clubs du Golfe viennent d’ailleurs de le confirmer. Selon Foot Mercato, Hatem Ben Arfa a été proposé au club émirati Al-Jazira et au saoudien Al-Hilal. Mais comme le révèle le média, les exigences du joueur formé à l’ OL ont fait reculer les deux formations.

D’après Foot Mercato, HBA exigerait au moins 1 million d’euros par mois. Un montant qu’aucun des deux clubs ne peut se permettre. Encore moins pour un joueur qui a passé plusieurs mois en hibernation.

A quoi joue Hatem ?

Toutefois, Foot Mercato indique que les deux clubs semblent disposés à accueillir le joueur si celui-ci revoit ses prétentions salariales à la baisse. Reste maintenant à savoir si Ben Arfa va suivre les recommandations des clubs du Golfe. Le joueur a déjà décliné plusieurs propositions jusqu’ici.

Au point où on se demande ce qui est le plus important pour l’ancien Marseillais. S’il est décidé à quitter la France, Ben Arfa demanderait plus qu’il n’en faut à ses nombreux courtisans. Il a déjà refusé les propositions de plusieurs clubs alors que ceux-ci semblaient avoir des projets sportifs intéressants : Flamengo, Nantes, Galatasaray, Fenerbahçe, Almeria, etc.