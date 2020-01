OGC Nice : Patrick Vieira attend des retours et évoque Youcef Atal

Présent en conférence de presse ce jeudi à deux jours du 16ème finale de Coupe de France contre le Red Star, Patrick Vieira a fait un point sur l'infirmerie bien remplie de l'OGC Nice. Le technicien niçois a pris également le temps d'aborder le cas Youcef Atal, gravement blessé au genou en décembre dernier.

Le remplaçant d'Atal pourrait revenir

Privé de nombreux joueurs de son secteur défensif, Patrick Vieira s'était retrouvé dans l'obligation de bricoler le week-end dernier pour le déplacement à Angers en Ligue 1. Avec Danilo Barbosa en défense centrale et Christophe Hérelle au poste de latéral droit, l'OGC Nice s'en était assez bien sorti en décrochant le point du match nul en Anjou.

Mais qu'en sera-t-il contre le Red Star samedi en Coupe de France ? Il se pourrait bien que le champion du monde 1998 soit de nouveau contraint d'aligner cette défense expérimentale puisqu'aucun de ses blessés ne semble, à l'heure actuelle, certain de pouvoir jouer dans deux jours.

Alors que Gautier Lloris, Malang Sarr et Riza Durmisi sont d'ores et déjà forfait pour ce rendez-vous, un espoir subsiste en revanche pour Andy Pelmard (cheville) et Patrick Burner (bassin), qui ont tous deux repris l'entraînement ce jeudi matin et qui pourraient figurer dans le groupe si ces joueurs retrouvent de bonnes sensations.

Youcef Atal est toujours en pleine incertitude

Occupé à compter ses défenseurs et à surveiller la situation de chacun au jour le jour depuis quelque temps, Patrick Vieira a également donné des nouvelles d'un joueur dont le retour n'est pas prévu pour tout de suite, le latéral Youcef Atal. Gravement touché au genou contre le FC Metz le 8 décembre dernier, l'Algérien est toutefois sur le bon chemin selon son entraîneur.

"Pour Youcef, il n’y a pas de date. Ça dépend de l’évolution du genou mais ça évolue bien. Il est sérieux dans son travail. Pour l’instant, il est irréprochable au niveau des soins, au niveau de ce qu’on attend de lui. C’est une très bonne chose. Il effectue tous ses soins au centre d’entraînement, le matin et l’après-midi. La course ? Ce n’est vraiment pas pour maintenant", a déclaré Vieira dans des propos rapportés par le site de l'OGCN.

Pour rappel, la durée d'indisponibilité d'Atal était estimée entre trois et cinq mois selon ses capacités de récupération.