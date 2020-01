OL-OM Mercato: Kadewere, Lyon et Marseille doublés par Francfort?

Actuel meilleur buteur de Ligue 2, Tino Kadewere affole plusieurs écuries en France dont l’ OL et l’ OM. Mais il n’y a pas qu’en Ligue 1 que l’attaquant zimbabwéen fait des émules.

Tino Kadewere a la cote en Bundesliga

Tino Kadewere va-t-il finir la saison au Havre ? La question a le mérite d’être posée lorsqu’on sait que l’attaquant zimbabwéen est dans la forme de sa vie avec Le Havre. Le joueur de 24 ans a déjà marqué 18 buts en Ligue 2 et délivré 4 passes décisives cette saison. Des chiffres qui laissent pantois des clubs de Ligue 1 comme l’ OL et l’ OM.

S’agissant de Lyon, l’actuel 7e du championnat est déjà passé à l’offensive pour Tino Kadewere. Sauf que comme depuis le début du mercato, l’ OL a essuyé le refus du Havre. Le club normand juge les 7 millions proposés par le club rhodanien insuffisants. Le pensionnaire de Ligue 2 réclamerait au moins 10 millions pour lâcher son buteur vedette.

Successeur de Luka Jovic à Francfort ?

Alors que l’ OL vient d’enregistrer cet échec, France Football annonce qu’un club allemand compte en profiter. D’après le journal, l’Eintracht Francfort est aussi intéressé par Tino Kadewere. A ce sujet, France Football indique que le 13e de Bundesliga prépare une offre de 12 millions d’euros pour le buteur havrais.

Outre cela, le site indique que Francfort serait prêt à laisser le Zimbabwéen finir la saison au Havre, ceci pour « ne pas sacrifier les ambitions de montée du HAC ».

Avec l’offre que prépare Francfort, on peut dire que l’ OL et l’ OM ont un concurrent de taille. L’Eintracht Francfort n’a plus de buteur de renom depuis le départ de Luka Jovic au Real Madrid. Un transfert qui a rapporté 60 millions au club allemand. Celui-ci n’a pas pu trouver de remplaçant à la hauteur du buteur serbe. Ce qui explique ses mauvais résultats en Bundesliga.