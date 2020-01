PSG : Thomas Tuchel se réjouit de Keylor Navas et Sergio Rico

Le poste de gardien de but a longtemps fait débat au PSG, mais cette saison les rôles sont clairs, avec Keylor Navas en numéro un, Rico comme doublure et Marcin Bulka en numéro 3.

Keylor Navas simplifie la tâche à Tuchel

A l’image de la plupart des entraineurs passés par le club francilien, Thomas Tuchel a connu le problème des gardiens au Paris Saint-Germain la saison dernière. Le technicien allemand était obligé de composer avec une situation plus ou moins ambiguë, le statut de numéro 1 n'étant pas clair entre Alphonse Areola et l’expérimenté italien Gianluigi Buffon. Aujourd’hui tout semble rentrer dans l’ordre. En effet, depuis le départ de ces deux joueurs et l’arrivée de Keylor Navas (33 ans, 15 matchs en L1 cette saison) l'été dernier, en provenance de la maison blanche, tout est désormais plus simple.

Le patient espagnol se plaît au PSG

Mercredi soir, après la victoire contre Monaco (1-4), l’entraîneur parisien s’est exprimé à propos de la situation de ses gardiens. Thomas Tuchel estime que : « dans le management, oui, c'est plus clair. Navas est numéro un. Sergio (Rico) est numéro deux. Keylor est un mec super cool, un gardien très fort. Il donne de la confiance. Nous sommes plus tranquilles. C'est un avantage de ne pas avoir à gérer la situation des gardiens ». Avec de tels propos, la question de la place des gardiens dans l’effectif du Paris Saint-Germain est réglée. Malgré une erreur sur le but monégasque, Navas a encore été déterminant en Principauté grâce à plusieurs arrêts décisifs. Non seulement ça, il s’est très vite intégré au groupe et a fait ses preuves. De son côté, pas grand-chose à lui reprocher, Sergio Rico a effectué des prestations intéressantes lorsque Tuchel a fait appel à lui. Le patient espagnol est tout simplement une doublure à la hauteur. Auteur de deux clean-sheets cette saison, il se sent bien à Paris et aimerait y rester.