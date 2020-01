OM : Tensions Eyraud - Villas-Boas, Dugarry prend position

Jacques-Henri Eyraud a nommé Paul Aldridge pour vendre des joueurs de l’ OM sur la marché anglais. Une nomination dénoncée par l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille André Villas-Boas. Christophe Dugarry s’est prononcé sur le différend entre le président olympien et son coach.

OM : Christophe Dugarry fracasse Jacques-Henri Eyraud

André Villas-Boas met tout en ouvre pour qualifier l’ OM en Ligue des champions en fin de saison. En une demi-saison, il est parvenu à remettre le club provençal sur les rails, avec une solide 2e place en Ligue 1. Le Lusitanien a également ressuscité la passion du Vélodrome.

A l’inverse, Jacques-Henri Eyraud semble plus préoccupé par le renflouement des caisses du club. A cet effet, le président marseillais a nommé Paul Aldridge pour faciliter la vente de joueurs olympiens sur la marché anglais. D’éventuelles ventes que le coach portugais ne souhaite pas. En plus, le Lusitanien n’avait pas été prévenu de la nomination de l’ancien directeur général de West Ham. D’où des tensions entre le président marseillais et le technicien portugais.

Christophe Dugarry s’est prononcé sur le désaccord entre les deux hommes. Sur les antennes de RMC Sport, le consultant a clairement dénoncé la décision de Jacques-Henri Eyraud. Il a regretté que le président de l’ OM ait « fait appel à quelqu’un qui arrive pour vendre les joueurs que Villas-Boas ne veut pas vendre ». Pour l’ex-Phocéen, André Villas-Boas a raison de ne pas approuver cette nomination. Une nomination qui risque de compliquer la parcours de l’écurie olympienne sur la seconde partie de la saison. Et Jacques-Henri Eyraud sera « responsable de la situation ».