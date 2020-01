FC Nantes : Gourcuff va sortir la grosse artillerie contre l’ OL

Ce samedi (20h55), le FC Nantes accueille l’Olympique Lyonnais en 16es de finale de la Coupe de France. Et le coach nantais annonce que les visiteurs devront s’attendre à une rencontre très disputée. Il prépare quelques surprises contre les Lyonnais.

FC Nantes : Christian Gourcuff très motivé avant la venue de l’ OL

Auteur d’un début de saison surprenant, le FC Nantes a entamé la deuxième phase de la meilleure des manières. Le club entrainé par Christian Gourcuff est allé s’imposer (2-0) face à l’AS Saint-Étienne, le week-end dernier. Avec cette victoire, les Nantais ont mis fin à 20 ans d’insuccès dans le Forez et occupent désormais la 4e place de Ligue 1.

Mais le FC Nantes va croiser un gros morceau cette semaine. Le club nantais affronte ce samedi (20h55) l’Olympique Lyonnais en 16e de finale de la Coupe de France. Le club rhodanien aura à coeur d’obtenir un résultat positif à la Beaujoire. Un adversaire rhodanien dont se méfie Christian Gourcuff.

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraineur du FC Nantes a reconnu que l’ OL reste « un adversaire de gros calibre ». Cependant, il faudra bien plus pour impressionner les Canaris qui réalise un belle saison.

Christian Gourcuff prévient déjà les Lyonnais

Christian Gourcuff sait qu’il possède des armes capables de faire mal à l’Olympique Lyonnais, en difficulté en championnat. D’ailleurs, l’entraineur nantais assure que son « équipe sera vraiment concernée par cette rencontre ». Le patron du banc nantais sait que « pour arriver au bout (en finale, ndlr), il faut sortir des grosses formations ». Il a donc l’intention d’éliminer les Lyonnais.

Et pour ce faire, Christian Gourcuff compte sortir l’artillerie lourde pour cette rencontre. Outre les différents blessés, il va aligner « la meilleure équipe possible » face aux Lyonnais. Rudi Garcia et ses hommes sont donc prévenus. Rendez-vous samedi 18 janvier.