OL Mercato : Le point sur la situation de Tousart et Marcelo

Rudi Garcia a fait le point sur la situation de Lucas Tousart et Marcelo annoncés sur le départ de l' OL cet hiver. C’était en conférence de presse, ce jeudi, avant le match contre le FC Nantes, en Coupe de France, samedi (20h55).

Marcelo et Tousart à l' OL jusqu'à la fin de la saison selon Rudi Garcia

Trois joueurs de l’ OL animent le mercato, dans le sens des départs, cet hiver. Ce sont notamment Moussa Dembélé, Lucas Tousart et Marcelo. Le premier est la priorité de Chelsea. Le club anglais a même transmis une offre pour l’avant-centre lyonnais, mais elle a été repoussée par Jean-Michel Aulas. Quant au deuxième, le Hertha Berlin ne le lâche pas du tout. Le dernier est lui visé par West Ham (Premier League), Fenerbahçe (Turquie) ou encore les Corinthians (Brésil).

Le président de l’Olympique Lyonnais a confirmé des propositions pour le meilleur buteur et le milieu défensif des Gones. Cependant, il leur a fermé la porte. « Moussa Dembélé va rester. Il sera avec nous. C’est un excellent joueur, dont on a besoin. Comme pour Moussa et d'autres, on est très sollicité. Ce n’est pas une question d’argent, mais d’équipe. Il n'y a pas de prix fixé pour Lucas Tousart », avait confié Jean-Michel Aulas à RMC Sport, mardi.

Ce jeudi, c’est au tour de Rudi Garcia de donner sa position sur l’avenir de Marcelo et Tousart. « Pour moi, il n’a jamais été question d’un départ de Marcelo. Face à Bordeaux, le choix de ne pas titulariser Lucas Tousart était purement tactique, sinon tout va bien pour lui. Il est sous contrat avec nous », a fait savoir l’entraineur de l’ OL.

Rudi Garcia s'en tient à la décision de Jean-Michel Aulas

« Le président s’est exprimé à ce sujet. Je pense que nous irons au bout de la saison au moins avec ce groupe là, s’il n’est pas amélioré d’ici là », a rassuré Rudi Garcia pour finir.

Pour revenir au défenseur de 32 ans, il avait maille à partir avec un groupe de supporters ultras de Lyon. Après plusieurs semaines d’invectives, d’injures et de menaces à l’encontre du Brésilien, ce dernier a fait la paix avec les Bad Gones. À l’issue de la victoire sur les Girondins à Bordeaux (2-1), Marcelo est allé saluer les supporters de l’ OL qui avait fait le déplacement au Matmut Atlantique.

« Le voir se réconcilier avec nos supporters est très positif. Je rêvais d’une réconciliation, mais encore faut-il que les conditions soient réunies. C’était une initiative de Marcelo et cela m’a beaucoup plu », a apprécié Rudi Garcia. La tension est donc retombée et l'arrière central peut terminer plus tranquillement la saison à Lyon où son contrat est valide jusqu'en juin 2021.