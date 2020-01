L’ OM se déplacera pour affronter l’ US Granville en 16es de finale de la coupe de France, vendredi (20h55). En 32es de finale, l’ Olympique de Marseille n’a pas laissé sa part de recette au Trélissac FC. Cette fois, les Olympiens promettent de laisser quelque chose aux amateurs normands.

L’ OM va laisser quelque chose à l’ US Granville

L’ US Granville aura plus de chance que le Trélissac FC. L’ OM n’avait pas laissé sa part de recette aux Dordognais en 32es de finale de la coupe de France. Une décision qui avait suscité une grosse polémique, parce que non conforme à la tradition. Une tradition qui veut que les clubs professionnels laissent leur part de recette aux clubs amateurs.

Mais contre l’ US Granville, vendredi en 16es de finale, l’ OM se dit « prêt à faire un geste ». On peut comprendre que l'écurie olympienne ne veut pas s’attirer de nouvelles critiques au sujet de la part de recette à verser aux clubs amateurs. En plus, l’ Olympique de Marseille a déjà des tensions à gérer, la dénonciation publique de Villas-Boas par rapport à la nomination de Paul Aldridge et les menaces de mort adressées à Jacques-Henri Eyraud.

Reste que le club phocéen n’a pas dit exactement en quoi consisterait le geste promis à l’ US Granville. « On réfléchit auquel », a simplement indiqué l' OM. Mais il faut croire que ce geste pourrait consister à laisser non pas toute la recette, mais une partie.

En effet, les Marseillais avaient affronté et battu l’ US Granville (1-0) en quart de finale de la compétition en 2016. « Ils nous avaient laissé une grosse partie de la recette », a témoigné à l’ AFP le président de la formation normande. Mais Dominique Gortari n’a pas pu se rappeler le montant exact.