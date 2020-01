Mercato PSG : La prolongation du bail de Neymar dans les tuyaux ?

Six mois après l’échec de sa tentative de quitter le PSG, Neymar serait revenu à la raison. Revenu très fort après sa dernière blessure au pied, il est visiblement en phase avec Leonardo, Thomas Tuchel et ses coéquipiers. Au point où il serait même question de la prolongation de son bail à Paris.

Des discussions entamées pour prolonger le contrat de Neymar ?

Agacé par les blessures à répétition, Neymar avait ouvert la porte à un retour au FC Barcelone l’été dernier, mais le PSG lui avait fermé la porte à double tour. Ayant retrouvé la compétition, le Brésilien semble avoir oublié son envie de départ. De quoi rassurer les dirigeants du Paris SG qui auraient l’intention de prolonger le contrat de leur star. C’est l’information diffusée ce jeudi par ESPN.

D’après les indiscrétions du média américain, le joueur de 27 ans serait enclin à blinder son bail qui expire le 30 juin 2022. « Neymar veut promettre son futur au PSG, mais un accord pourrait dépendre de l’avancée du club en Ligue des Champions », a révélé la source, relayée par Paris Fans.

D’après la chaîne de télé sportive américaine, « des discussions informelles ont déjà eu lieu entre le directeur sportif du Paris Saint-Germain, notamment Leonardo et le père de Neymar ».

La confrontation PSG - Juventus décisive dans le dossier Neymar ?

Le club de la capitale est en 8e de finale de la Ligue des Champions. Il affrontera la Juventus, le 26 février et le 17 mars, en aller (à Lyon) et retour (à Turin). Et cette confrontation semble décisive dans le dossier de l’éventuelle prolongation de l’ancien joueur du FC Barcelone à Lyon.

En effet, ce dernier peut gagner la Ligue des Champions avec le Paris SG, afin de se donner les chances de remporter le Ballon d’Or. Et si les Rouge et Bleu échouent encore en C1 cette saison, il y aurait très peu de chance que le Ney rempile. Surtout après les décevants échecs contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo (édition 2017-2018) et une équipe décimée de Manchester United (en 2018-2019).

« Le PSG est optimiste pour trouver un accord avec l’international brésilien, mais aucune décision ne sera prise avant avril ou mai, avec tout ce qui sera en attente jusque-là », a précisé la source.