Mercato PSG: Paris s'intéresse à Zinedine Zidane et Pep Guardiola

Selon 'Don Balon', le PSG s'intéresserait à Zinedine Zidane et Pep Guardiola en cas de départ de Thomas Tuchel lors du prochain mercato.

Difficile d’imaginer Zidane partir lors du prochain mercato

L'été prochain, le club francilien pourrait voir son technicien allemand partir. Thomas Tuchel est toujours dans le projet du Bayern Munich et serait même la priorité du club bavarois. Son départ pourrait mettre le feu au PSG, au mercato des entraîneurs. Car en cas de départ de Thomas Tuchel, le Paris Saint- Germain serait sur la piste de Zinedine Zidane et de Pep Guardiola, comme l'affirme Don Balon. Le média espagnol évoque un 'Paris de folie' prêt à dynamiter le marché européen en attirant soit le coach du Real Madrid, soit celui de Manchester City dès l'été prochain. Le PSG s'intéresse de près au mercato des entraîneurs. Le choix de Zinedine Zidane serait le plan A, comme l'assure Don Balon. Mais c'est aussi la piste la plus compliquée. En effet, l'entraîneur français est revenu au Real Madrid, son club de cœur, il y a seulement quelques mois. Il commence d'ailleurs à trouver la bonne carburation avec le club merengue cette saison. La Casa Blanca, en lice pour le titre en Liga, s'apprête à disputer les 8èmes de finale de la Ligue des champions et vient de remporter la Supercoupe d' Espagne. Disposant de moyens financiers conséquents pour les recrutements lors du prochain mercato, Zinedine Zidane n'a aujourd'hui aucune raison de quitter le Real Madrid.

Pourquoi la piste Guardiola semble plus probable ?

Même si elle est également compliquée à réaliser, la piste menant à Pep Guardiola semble moins inenvisageable que celle de Zizou. L'entraîneur espagnol pourrait être arrivé en fin de cycle du côté de Manchester City. Les Citizens sont distancés par Liverpool dans la course au titre en Premier League. Tous leurs espoirs reposent donc sur la Ligue des champions, où ils affrontent le Real Madrid en 8èmes de finale. En cas d'élimination, Guardiola pourrait vivre ses derniers mois à la tête du club anglais avant de devoir se trouver un nouveau challenge. Le PSG pourrait faire partie des rebonds possibles, d'autant que l' Espagnol est une piste de longue date du Paris Saint-Germain sur le mercato des entraîneurs.