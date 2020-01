PSG Mercato : Grosse révélation dans le dossier Emre Can

Avec l’arrivée de Maurizio Sarri, Emre Can a vu son temps de jeu considérer à la Juventus de Turin. Le PSG comptait profiter de cette situation pour recruter le milieu de terrain turc.

Enorme surprise du PSG pour Emre Can

Leonardo est un grand amoureux de l’Italie. Revenu à Paris l’été dernier, le directeur sportif du PSG ne manque pas de cibles en Serie A. C’est dans ce sens que le Paris Saint-Germain est associé à des joueurs tels que Sandro Tonali, Lucas Paqueta ou encore Emre Can.

S’agissant du dernier cité, Il Corriere dello Sport vient de livrer une information assez surprenante sur le milieu de terrain allemand. Si le PSG est présenté comme un sérieux prétendant pour Emre Can, le journal indique que le club de la capitale n’a jamais démontré son intérêt pour le joueur de 26 ans. A en croire le média transalpin, Leonardo n’a jamais transmis d' offre pour le milieu de terrain de la Juventus.

Parti pour rester à la Juventus ?

II Corriere dello Sport révèle la même chose pour Manchester United et le Borussia Dortmund. Comme le PSG, les deux autres prétendants n’ont jamais rien proposé de concret pour Emre Can. Des révélations assez surprenantes. Surtout quand on sait que l’ancien joueur de Liverpool vit des temps difficiles depuis l’arrivée de Maurizio Sarri à la Juventus. Pour sa deuxième saison à la Juventus, Emre Can a en effet vu son temps de jeu diminuer. L’international allemand (25 sélections/1 but) n’a, en effet, joué que huit matches cette saison en Serie A, dont deux seulement comme titulaire.

Avec son temps de jeu réduit, il devient difficile pour l'allemand de se montrer décisif. Un prêt, voire un départ du milieu de terrain était envisagé. Mais il semble qu’il soit bien parti pour finir la saison avec la Vieille Dame.