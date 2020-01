Mercato PSG : Xavi, vers un tandem avec Pep Guardiola ?

Annoncé sur le banc du FC Barcelone pour remplacer Ernesto Valverde, Xavi Hernandez a finalement décliné l'offre de son ancien club, ce qui permet au PSG de tenter le coup.

Xavi aurait un plan

Ces derniers jours, l’avenir de Xavi a fait énormément de choux gras de la presse. Et si l’Espagnol a finalement préféré rester sur le banc d’Al Sadd, au FC Barcelone, on aurait une certitude concernant la suite de sa carrière. Il a décliné l'offre car il ne se sentait pas prêt. Du pain bénit pour le PSG ? Comme annoncé, Xavi devient de plus en plus présent auprès des dirigeants parisiens à Doha. A tel point qu'il a conseillé Pep Guardiola au PSG. L'ancien milieu de terrain du Barça, qui fêtera ses 49 ans le 18 janvier, pourrait même débarquer dans la peau d'adjoint de son ancien entraîneur.

Un refus dont profite le PSG ?

Xavi est revenu ces dernières heures sur le pourquoi de son "non" à l'offre de Barcelone. Présent en conférence de presse, Xavi a justifié son refus de s'installer sur le banc de touche du Camp Nou pour la succession d’Ernesto Valverde : « Oui, j’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Abidal et du directeur sportif Oscar Grau, mais je n’ai pas accepté cette offre. Il est trop tôt pour moi pour entraîner Barcelone. Mon choix de continuer avec Al Sadd et de rejeter l’offre de Barcelone, je l’ai d’abord annoncé à ma famille, puis aux joueurs d’Al Sadd parce qu’ils ont suivi cela et qu’au cours des 3 derniers jours, je n’étais pas dans les meilleures dispositions », confie-t-il. Si l'on lit entre les lignes, Xavi laisse entendre qu'il lui faudrait une étape intermédiaire avant d'entraîner un club comme le Barça. Mais depuis quelques semaines, comme révélé par certains médias, Xavi évoque avec les propriétaires qataris du PSG, avec qui il entretient un lien étroit, l'hypothèse d'une association avec Pep Guardiola pour entraîner Paris l'an prochain. Voilà qui pourrait en effet constituer une étape intermédiaire.