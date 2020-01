Bordeaux : Coupe de France, la colère froide de Paulo Sousa !

Les Girondins de Bordeaux et la Coupe de France, c'est terminé pour cette saison ! Défait par Pau jeudi soir 3 buts à 2 après prolongation, le club entraîné par Paulo Sousa est tombé dans le piège tendu par les Béarnais, provoquant une réaction pleine d'agacement du technicien portugais.

Paulo Sousa et son sentiment de "honte"

Ce 16e de finale de Coupe de France ressemblait à un traquenard pour les Girondins de Bordeaux et la vérité du terrain n'a pas démenti ce sentiment ressenti par beaucoup d'observateurs avant la rencontre.

Sur une pelouse dans un état exécrable et face une formation paloise très solide, l'équipe de Paulo Sousa n'a pu déjouer le piège tendu par Bruno Irlès et ses joueurs, s'inclinant dans les dernières minutes de la prolongation après pourtant être revenue par deux fois au score - Josh Maja et Nicolas De Préville - dans le temps réglementaire.

La mauvaise période vécue par le club au scapulaire se confirme donc, et Paulo Sousa - resté moins de deux minutes en conférence de presse - n'y est pas allé par quatre chemins pour expliquer le nouveau revers des siens.

"Je ressens de la honte par rapport à ce résultat. On a une énorme dette envers nos supporters. Je dois surtout féliciter notre adversaire. Chacun de nous, moi le premier, le staff, les joueurs, les dirigeants, on doit donner encore plus et être bien concentré parce que ce n’est pas un moment facile. Il faut s’en sortir et retrouver les résultats qu’on a déjà connus cette saison", a déclaré le coach des Girondins dans des propos rapportés par RMC Sport.

Avec six défaites sur ses sept dernières rencontres toutes compétitions confondues, Bordeaux devient vraiment de plus en plus inquiétant...