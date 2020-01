LOSC : Prolongation longue durée pour un grand espoir du club

Battu piteusement à Dijon dimanche dernier et donc sous pression avant son déplacement à Gonfreville en Coupe de France, le LOSC vient d'annoncer la prolongation de contrat d'un élément en qui le club croit énormément.

Le LOSC fait confiance à cet international français

Attendu au tournant par ses supporters à la veille d'une rencontre importante contre Gonfreville en 16e de finale de la Coupe de France, le LOSC entame une semaine compliquée, qui le verra ensuite affronter l'Olympique Lyonnais en demi-finales de la Coupe de la Ligue puis le PSG en Ligue 1.

Mais en attendant le premier rendez-vous de cette période de tous les dangers, le club nordiste continue de régler les affaires courantes et vient ainsi d'annoncer la prolongation de contrat d'un garçon arrivé au club à l'âge de 13 ans et qui gravit les échelons un à un depuis 2014, Lucas Chevalier.

Gardien de l'équipe réserve du LOSC, qui évolue en National 2, mais aussi de la formation qualifiée pour les barrages de la Youth League (les jeunes Dogues seront opposés mi-février au club danois de Midtjylland), Chevalier, âgé de 18 ans, vient ainsi de lier son avenir à celui de son club formateur jusqu'en 2024.

Troisième dans la hiérarchie derrière Mike Maignan et Léo Jardim, l'international U18 français s'est exprimé sur le site de son équipe après avoir paraphé son nouveau contrat.

"Cela fait plusieurs années que je suis au LOSC, qui me fait confiance et propose un beau projet sportif. Je suis donc très heureux de prolonger. Je vais tout faire pour aider le club et jouer au plus haut niveau possible. Mon objectif personnel est aujourd’hui de bien finir la saison en Youth League, performer avec la réserve et faire de bons entraînements avec les pros pour atteindre le plus haut niveau."

Doté d’excellents réflexes et d’un très bon jeu au pied selon le communiqué publié par le LOSC, Lucas Chevalier n'est pas encore apparu dans le groupe professionnel, mais il s'entraîne régulièrement avec les "grands".

Son heure pourrait donc bientôt sonner...