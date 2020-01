OGC Nice : Arsenal, Nice, Vieira parle avec franchise de l’avenir!

Longtemps annoncé du côté d'Arsenal après le limogeage d'Unai Emery en novembre dernier, Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, est revenu en toute honnêteté sur cette période pleine de rumeurs et de contradictions sur son avenir.

Patrick Vieira aurait pu signer à Arsenal... en 2018 !

Patrick Vieira a dû ressentir un immense soulagement le 20 décembre dernier lorsque l'Espagnol Mikel Arteta a succédé officiellement à Unay Emery sur le banc d'Arsenal.

Apparaissant comme l'une des options prioritaires des dirigeants du club londonien après le licenciement de l'ancien entraîneur du PSG, le coach de l'OGC Nice a très souvent été questionné sur le sujet durant le mois de décembre, sa situation personnelle instillant même un peu de doute dans la tête de ses joueurs.

Mais que s'est-il réellement passé entre Arsenal et Vieira fin 2019 ? Ce dernier s'est confié sur cette période agitée auprès du Daily Mail, affirmant notamment qu'il avait bien discuté avec son ancien club... mais en 2018, soit au moment du remplacement d'Arsène Wenger !

"C'était juste une conversation sur ma situation, savoir où j'en étais, quelle était ma prochaine étape. Rien de plus", a déclaré avec honnêteté l'ancien joueur des Gunners, avant de parler de la succession d'Emery et de son futur. "Il n'y a pas eu de contact à ce moment-là. Il n'y a pas de place dans mon esprit pour avoir ce genre de discussions. Mon objectif est à Nice. Ce projet convient à qui je suis et à ce que je veux réaliser. Le club sait que je veux rester et je sais qu'il veut que je reste, à 100%."

Voilà ce qu'il s'appelle mettre les choses au clair pour un entraîneur qui, rappelons-le, est sous contrat avec le club azuréen jusqu'en 2021.