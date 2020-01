ASSE : Romeyer explique le changement de cap avec Claude Puel

Roland Romeyer a expliqué la nouvelle orientation de l’ ASSE vers la période 2020-2024, marquée par la hausse des droits télé de la LFP. Selon le président du club ligérien, Claude Puel fait partie intégrante de cette nouvelle politique.

Claude Puel, le patron du nouveau projet de l' ASSE ?

Claude Puel n’a pas été recruté pour être uniquement l’entraineur de l’équipe professionnelle de l’ ASSE. Il est également le manager général. Lors de la présentation des voeux de l’AS Saint-Étienne à ses partenaires, Roland Romeyer a expliqué le nouveau projet du club ligérien.

« Il y a une autre voie pour réussir des performances, continuer à s’inscrire dans le haut du tableau et assurer la pérennité du club. Cette voie, c’est celle de la formation, du développement de jeunes talents. C’est la voie que nous avons choisie avec Claude Puel, notre manager général, et Xavier Thuilot, notre Directeur général des services. C’est une voie adaptée à la dimension économique du club et de son territoire. C’est aussi une voie qui correspond à notre identité », a expliqué le président du Directoire de l’ ASSE.

En tout cas, les responsables stéphanois n’ont aucun doute sur le fait que l’ancien Manager de Southampton et de Leicester City est le technicien idéal pour opérer le changement de cap à Sainté. « Claude Puel est le manager qu’il nous fallait pour porter un tel projet et initier le changement.

Il a une vision qui dépasse le regard du simple technicien. Il a totalement intégré les enjeux économiques. Il a des valeurs et une grande expérience. Partout où il est passé, il a toujours eu cette volonté de construire, de faire progresser ses joueurs », a justifié Roland Romeyer.

Roland Romeyer n'est pas inquiet pour l' ASSE !

Pour l’instant les résultats immédiats ne sont pas là. L’ ASSE est 15e de Ligue 1 après 20 journées et est éliminée de la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue. Malgré tout, le binôme de Bernard Caïazzo n’est pas inquiet. Il est certain que les Verts vont rebondir.

« Aujourd’hui nous traversons une passe difficile… Nous sommes dans une période de reconstruction. Cette situation, qui ne m’inquiète pas du tout, réclame des vertus qui sont chères à l’AS Saint-Étienne : l'union, le courage et l'effort. C'est avec ce bagage qu'on remporte des victoires.

Nous sommes tous convaincus au sein du club que l’ ASSE peut être compétitive en empruntant la voie de la formation et du développement de jeunes talents, ce qui n’exclut pas, contrairement à ce que j’ai pu lire, le rôle et l’apport de joueurs plus expérimentés », a rassuré le dirigeant.

Rappelons que Claude Peul a été nommé le 4 octobre 2019, en remplacement de Ghislain Printant. Au sujet des droits TV de la Ligue 1, ils passeront à 1,153 M€ par saison, dès l'exercice 2020-2021.