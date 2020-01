Bordeaux : Paulo Sousa en danger ? Frédéric Longuépée fait le point

Interrogé par la presse suite à l'élimination des Girondins de Bordeaux en Coupe de France jeudi soir, le président Frédéric Longuépée a fatalement dû évoquer la situation de Paulo Sousa, l'entraîneur du club aquitain.

La déclaration ferme de Frédéric Longuépée

Actuellement atteints par une crise de résultats de plus en plus inquiétante, les Girondins de Bordeaux ont aggravé leur cas en s'inclinant à Pau (3-2 ap) en 16es de finale de la Coupe de France. Une défaite que l'entraîneur Paulo Sousa a eu beaucoup de mal à digérer et qui pousse à se poser des questions sur l'avenir de ce dernier sur le banc bordelais.

Plutôt discret depuis le début de l'année 2020, Frédéric Longuépée, le président-directeur général du club au scapulaire, a été amené, après cette nouvelle désillusion, à évoquer la situation du Portugais, celui-ci étant obligatoirement fragilisé suite aux mauvais résultats sportifs actuels, mais aussi au mercato compliqué vécu par les Girondins et qui a provoqué de récentes tensions entre Sousa et sa direction.

"Cette défaite est une autre alerte, j’en parlerai avec Eduardo Macia - le directeur du football à Bordeaux - et le staff très rapidement. Il va falloir se ressaisir très vite, prendre conscience de nos manquements [...] Paulo Sousa est notre coach, on a confiance en lui, on va rapidement relever la tête", a déclaré le confiant et rassurant Frédéric Longuépée dans des propos rapportés par Sud Ouest.

Encensé par les observateurs lorsque son club était - à la surprise générale - troisième de Ligue 1 début décembre, la roue a subitement tourné pour l'ancien coach de la Fiorentina, qui garde le soutien de son président mais qui va devoir tout de même très rapidement trouver des solutions pour relancer une équipe à la dérive.