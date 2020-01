Mercato - ASSE : Le patron du recrutement lâche des indices

À la suite des explications de Claude Puel sur le mercato hivernal, David Wantier a fait le point sur le marché de l’ ASSE durant ce mois de janvier.

Une arrivée à l' ASSE, mais toujours aucun départ !

L’ ASSE n’a pas les moyens de recruter cet hiver, après son investissement important l’été dernier. Claude Puel l’avait déjà indiqué. David Wantier, le patron de la cellule recrutement des Verts est également monté au créneau pour s’exprimer sur la fenêtre hivernale.

« On n'a pas de marge financière pour faire quoi que ce soit cet hiver », avait laissé entendre l’entraineur et manager général de l’AS Saint-Étienne, avant l'ouverture officielle du marché des transferts. Et depuis le 1er janvier, un seul joueur, Kleyveens Hérelle a rejoint l' ASSE pour six mois. Il est en provenance de l'US Avranches en National.

Sinon, personne n’est parti du Forez. Or, le technicien français avait exprimé son souhait de réduire l’effectif des Verts jugé pléthorique. « On ne pourra pas bouger, éventuellement réduire l’effectif, pour l’équilibrer. On a trente-deux joueurs, plus six prêtés. Par exemple, on a sept, huit excentrés pour deux places. Pour moi, c’est rédhibitoire », avait indiqué Claude Puel début décembre 2019.

Un dégraissage qui concerne de nombreux joueurs dont les indésirables : Loïs Diony, Léo Lacroix, Robert Beric, Assane Diousse, Nelson Sissoko… Pour Le Progrès, David Wantier a fait le point sur le marché d'hiver de Saint-Étienne.

David Wantier évoque des négociations à l' ASSE

« On sait que le mercato d'hiver n'est pas la période la plus simple. La plupart des clubs ont validé leur budget et il faut débloquer des fonds pour investir », a-t-il déclaré dans le journal régional. Et comme l’avait annoncé Claude Puel, le club ligérien écoute les joueurs en manque de temps, afin d’équilibrer l'effectif et le groupe. « Pour l'instant, on en est au stade des discussions », a confirmé David Wantier, avant de faire la précision suivante : « mais on envoie personne dehors ».

Notons que Robert Beric est annoncé vers Chicago Fire en Major League Soccer (MLS). Quant à Loïs Diony, le FC Bruges ou encore le RSC Anderlecht (en Belgique) serait intéressé par son profil.