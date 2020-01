Mercato ASSE : Révélations sur le départ d’ Anthony Maisonnial

Fabrice Grange, l’entraineur des gardiens de but à l’ ASSE est revenu sur le départ d’Anthony Maisonnial de Saint-Étienne en juillet 2018. Il a lâché des confidences sur le jeune portier formé chez les Verts.

Fabrice Grange avait un plan pour Maisonnial à l' ASSE

Longtemps barré par la concurrence de Stéphane Ruffier et Jessy Moulin, Anthony Maisonnial a préféré partir de l’ ASSE à l’été 2018. Un an et demi après le départ du jeune gardien de but, Fabrice Grange fait des révélations sur la décision de ce dernier.

« S'il n'est pas resté, ce n'est pas à cause de nous. Notre idée était de le garder au club et le prêter pour qu'il s'aguerrisse », a dévoilé le coach des portiers à Saint-Étienne. Selon Fabrice Grange, c’est bien Anthony Maisonnial qui « a voulu partir ». Sinon, l’ ASSE ne l’a pas poussé dehors. « Il avait une proposition qui est ensuite tombée à l'eau et il est parti à Sion », a-t-il poursuivi dans Le Parisien.

Parti librement au FC Sion (Suisse) dans un premier temps, le portier de 21 ans a été recruté par le Paris FC, ensuite. En juillet 2019, l’ex-gardien de but de l’ ASSE a signé un contrat de deux saisons (jusqu’en juin 2021) avec le club de Ligue 2.

Les conseils de Fabrice Grange à Anthony Maisonnial

Dans la capitale, Anthony Maisonnial a retrouvé le temps de jeu recherché, dès fin septembre 2019. Il a disputé 11 matchs consécutifs comme titulaire, en championnat de la 9e journée à la mi-saison. Mais la nomination de René Girard au Paris FC, le 2 janvier 2020, a porté un coup au natif de Saint-Priest-en-Jarez.

Il a en effet été relégué sur le banc de touche par le nouvel entraineur. Du coup, l’ancien Stéphanois était remplaçant face au FC Sochaux (1-1), lors de la 20e journée de Ligue 2, le 10 janvier dernier. « Je lui ai dit de s'accrocher et de continuer à bosser. Cela va payer », a conseillé le technicien français de 48 ans.

« Si le Paris FC l'a pris, je pense que c'est pour préparer la succession de Vincent Demarconnay. Anthony a le niveau et il doit s'accrocher. C'est un gardien qui a des qualités, notamment dans sa lecture du jeu. Il doit se rappeler qu'il est encore jeune et que sa chance reviendra forcément », a conclu Fabrice Grange.