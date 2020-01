OL : CDL et CDF, Rudi Garcia et Rafael rêvent déjà de trophée !

L’ OL est toujours en compétition en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Avant les matchs contre le FC Nantes et le LOSC, Rafael et Rudi Garcia ne cachent pas leur souhait de remporter un trophée au moins cette saison.

L' OL peut-il éliminer le LOSC et aller gagner la Coupe de la Ligue ?

C’est le mardi 21 janvier que l’ OL affrontera le LOSC, en demi-finale de la Coupe de la Ligue, à Décines. Si l’équipe de Rudi Garcia passe ce tour, elle tombera sur le PSG ou le Stade de Reims en finale, le 4 avril. Mais bien avant ces deux derniers matchs décisifs, Rafael rêve déjà du dernier trophée de la Ligue.

« On veut emmener l’OL et les supporters lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue », a déclaré l’arrière latéral droit. « En Coupe de France, jouer contre le FC Nantes ce n’est pas le tirage le plus facile, mais pour gagner une coupe, il faudra battre tout le monde », a confié le Brésilien.

Le défenseur de 29 ans est même prêt à aider les Gones pour passer toutes les étapes. « Je suis un joueur offensif, qui aime aller de l’avant. Je veux aider l’équipe », a laissé entendre Rafael, en conférence de presse.

Rudi Garcia vise aussi l’un des deux trophées, à défaut de les remporter tous. « Nous jouons tous les matchs pour les gagner. Nous irons à Nantes pour nous qualifier, même si ce ne sera pas facile », a-t-il assuré face à la presse.

Rudi Garcia confiant contre le FC Nantes en Coupe de France

« Nous espérons ne pas aller en prolongation, car nous jouons seulement trois jours après (contre le LOSC, ndlr) », a poursuivi le coach de l’ OL. « Que Nantes soit performant chez lui ou non, peu importe, nous devons y aller pour gagner », a-t-il insisté. « Les joueurs savent qu’il faut aller chercher la qualification », a souligné Rudi Garcia.

Précisons que le match contre le FC Nantes est prévu ce samedi 18 janvier (20h55), au stade de la Beaujoire. Il compte pour les 16es de finale de la Coupe de France.