Mercato : Le Stade rennais proche de chiper Mendoza à l’ OM ?

Fortement courtisé par l’OM, l’attaquant d’Amiens SC, Stiven Mendoza, se voit également associé au Stade rennais. Le président rennais Olivier Létang voudrait le convaincre de rejoindre Rennes cet hiver.

Le Stade Rennais tente de coiffer l’OM au poteau pour Stiven Mendoza

Visiblement, Stiven Mendoza attire l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1. Déjà dans le viseur de l’ Olympique de Marseille ou encore du FC Nantes, l’attaquant colombien disposerait d’un bon de sortie durant cet hiver.

En effet, Amiens SC serait enclin à laisser filer son joueur durant cette période de transfert. S’ils ont longtemps fermé la porte, les dirigeants amiénois seraient prêts à laisser filer Stiven Mendoza à dix-huit mois de la fin de son contrat expirant en juin 2021. Une décision suffisante pour aiguiser l’appétit de ses courtisans.

L’OM serait sur les traces du joueur de 27 ans. Seulement, le club phocéen est dans le rouge financièrement et ne semble pas en mesure de réaliser ce transfert. Ce qui risque de faire les affaires du Stade rennais.

Une belle offre se prépare à Rennes

Le club de Rennes souhaite redynamiser un secteur offensif trop dépendant de Mbaye Niang et Adrien Hunou. Pour ce faire, les dirigeants bretons aimeraient s’attacher les services du meilleur buteur amiénois (5 réalisations en 14 apparitions de Ligue 1).

Les dirigeants bretons souhaitent boucler ce dossier le plus rapidement possible. Et selon les informations de France Football, les Rennais auraient déjà formulé une offre de 5,5 millions d’euros pour le transfert de Stiven Mendoza. Une offre intéressante, mais pas suffisante pour convaincre Amiens SC. Le club picard réclamerait pas moins de 7 millions pour le transfert de son joueur.