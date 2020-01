Mercato PSG: Kurzawa plus proche que jamais de son prochain club?

En fin de contrat cet été, le latéral gauche français Layvin Kurzawa devrait quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver pour rejoindre le club londonien Arsenal.

Un dossier qui évolue en coulisse

Cible préférée des supporteurs du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux, il pourrait bien quitter Paris à 6 mois de la fin de son contrat. Alors qu’il semble tout proche d’un départ du PSG, Layvin Kurzawa devrait prendre la direction d’Arsenal avec qui il aurait trouvé un terrain d’entente pour un contrat de cinq ans. En effet, le latéral gauche français serait en négociations avec Arsenal qui est en quête d’un profil à son poste, et le PSG pourrait accepter de vendre Kurzawa contre une offre avoisinant les 7M€. Un intérêt des Gunners qui s’explique par les blessures du titulaire au poste, Kieran Tierney, et de son remplaçant, Sead Kolašinac, ainsi que par le faible temps de jeu de Kurzawa au Paris Saint-Germain. Et ce dossier serait en train d’évoluer. Et si toutes les parties se mettent d’accord, c’est Abdou Diallo, recruté l’été dernier par Paris en tant que défenseur central, qui devrait occuper le côté gauche en cas d’absence de Juan Bernat.

Kurzawa déjà d’accord avec Arsenal ?

Si on lit entre les lignes, le tour est joué. D’abord RMC Sport qui annonce ce vendredi qu’Arsenal et le clan Kurzawa auraient avancé sur les propositions d’un contrat de cinq ans. Sans oublier ensuite que, l’ancien Monégasque a officialisé dans la matinée son changement d’agent « Big news ‼ Je suis super excité de rejoindre la famille de Sports Invest UK ». Tout laisse à croire que le timing de cette annonce ne semble pas être dû au hasard. Kurzawa est plus proche que jamais d’Arsenal.