LOSC Mercato : Plus que deux clubs pour Boubakary Soumaré ?

Alors que le mercato hivernal va prochainement entrer dans sa phase décisive, l'avenir de Boubakary Soumaré n'est toujours pas déterminé. Très convoité, le joueur du LOSC n'a pas encore fait son choix, même si la liste de ses éventuelles destinations aurait dernièrement fondu...

Boubakary Soumaré : Naples et Tottenham vont voir ailleurs

C'est le dossier chaud du mercato lillois. Révélation - avec Victor Osimhen - de la première partie de saison du LOSC, Boubakary Soumaré affole une bonne partie des clubs européens, ceux-ci souhaitant pour la plupart d'ores et déjà recruter cet hiver le natif de la région parisienne.

Real Madrid, Valence, Naples, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal... ! Si tous ces clubs avaient, à un moment donné, coché sur leurs tablettes le nom du milieu de terrain de 20 ans, certains semblent avoir récemment opté pour d'autres solutions, à l'image du Napoli et de Tottenham, qui ont respectivement recruté le Slovaque Stanislav Lobotka (Celta Vigo) et le Portugais Gedson Fernandes (Benfica).

Deux clubs anglais semblent désormais tenir la corde

Il resterait donc en théorie cinq clubs disposés à accueillir Boubakary Soumaré d'ici le 31 janvier, mais Sky Sports a révélé de nouvelles informations ces dernières heures qui balayent purement et simplement cette liste des cinq.

Le média britannique affirme en effet que Chelsea et Manchester United auraient pris une avance définitive sur leurs concurrents et ne seraient donc plus que tous les deux en lice pour récupérer l'international Espoir, celui-ci devant faire son choix final après la rencontre contre le PSG du 26 janvier prochain.

Du côté du LOSC, on fait confiance au joueur, comme l'a indiqué l'entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi midi. "Bouba a la tête sur les épaules, malgré sa jeunesse. C'est sa première saison pleine. Il est très sérieux. Il n'est pas perturbé par ce qui peut se dire sur lui et son avenir. Il sait ce qu'il veut faire de sa carrière."

Une carrière qui est à un tournant et que Boubakary Soumaré pourrait donc bien poursuivre du côté de la Premier League...