OL : Juninho réaffirme l’objectif de Lyon en CDF et CDL

Avant le match de 16e de finale de la Coupe de France contre le FC Nantes, samedi (20h55), Juninho est revenu sur un objectif de l’ OL.

Juninho fixe à nouveau l'objectif de l' OL à Rudi Garcia et son équipe

L’ OL n’a plus gagné de trophée depuis la Coupe de France en 2012, aux dépens du PSG après prolongation. Dès lors, le club rhodanien rêve d’un trophée cette saison. Dirigeants, encadrement technique et joueurs sont tous concentrés sur la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. L’Olympique Lyonnais est en demi-finale dans la première compétition et affrontera le LOSC, le mardi 21 janvier à Décines.

Dans la deuxième, les Gones se déplacent sur le terrain du FC Nantes, ce samedi en 16e de finale, comme indiqué. Avant le rendez-vous avec les Canaris, Juninho a affirmé de nouveau l’objectif de l’ OL dans les deux compétitions. « La Coupe de France est un de nos objectifs, tout comme la Coupe de la Ligue », a-t-il fixé, ce vendredi sur OLTV.

« Ce déplacement (à la Beaujoire, ndlr) ne sera pas facile. Nos dernières prestations nous donnent un peu plus de confiance. On joue un meilleur football depuis un mois et demi. On arrive à dominer nos adversaires. Notre équipe est plus solide collectivement. Il y a encore des choses à améliorer, mais j’ai confiance », a rassuré le directeur sportif des Lyonnais.

Juninho rassuré par l' OL avant les deux prochains matchs en coupe

« On a la capacité de faire un très bon match à Nantes. Rudi Garcia devrait faire un peu tourner en vue du match de mardi en Coupe de la Ligue face à Lille. Le groupe est plus concerné et tout le monde a du temps de jeu. Les joueurs ont répondu présents, à l’image des jeunes », a informé Juninho. Rappelons que Rudi Garcia et son équipe n'ont plus perdu depuis leur défaite contre Rennes (0-1), le 15 décembre 2019 (18e journée de Ligue 1). Les Canaris et les Dogues sont donc prévenus.

Le dernier sacre de l' OL en Coupe de la Ligue remonte à 2001 contre l'AS Monaco. Rappelons que la compétition est à sa dernière édition cette année. Elle sera suspendue selon la Ligue de Football Professionnelle (LFP). Elle avait été lancée en 1994.