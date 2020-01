Montpellier Mercato : Enfin un point de chute pour ce flop ?

Alors qu’un attaquant reste attendu à Montpellier, le club de l’Hérault ne compte pas retenir Petar Skuletic. L’avant-centre intéresserait d’ailleurs un club polonais.

Montpellier bientôt libéré de Petar Skuletic ?

Michel Der Zakarian est dans l’attente. L’entraîneur de Montpellier devrait prochainement accueillir un nouvel attaquant. Plusieurs noms sont d’ailleurs associés ces derniers jours au club héraultais. Si le nom de Roger Assalé revenait avec insistance, ces dernières heures c'est le Nigérian Taiwo Awoniyi qui est envoyé au MHSC.

Avec l’arrivée d’un nouvel attaquant, il est certain que le temps de jeu de Petar Skuletic va davantage se réduire. Le Serbe n’entre plus dans les plans de Michel Der Zakarian. Le coach du MHSC et son président, Laurent Nicollin, sont d’ailleurs ouverts à un départ du géant serbe (1m93). « On veut qu’il parte », avait d’ailleurs lâcher l’entraîneur montpelliérain en début d’année.

Direction la Pologne pour Petar Skuletic ?

Le souhait de Michel Der Zakarian et Laurent Nicollin pourrait se réaliser dans les prochains jours. Selon les informations de Super Express, Petar Skuletic intéresse le Legia Varsovie. D’après le média polonais, un prêt serait à l’étude pour l’attaquant serbe. Même s'il part en prêt, l’international serbe (6 sélections/1 but) va de toute façon quitter Montpellier cette année. Son contrat arrive à son terme en juin 2020.

Arrivé à Montpellier lors de l’été 2018, Petar Skuletic n’a pas réussi à s’imposer au MHSC. Bien que concurrencé par Andy Delort et Gaëtan Laborde, le Serbe affiche un terrible bilan. En 36 apparitions, il ne compte qu’un seul but et deux passes décisives.