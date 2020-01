OL Mercato : Une nouvelle signature à l’Olympique Lyonnais (Off)

En attendant l’annonce officielle du transfert de Karl Toko-Ekambi de Villarreal, l’ OL a annoncé la signature d’un jeune joueur offensif, ce vendredi 17 janvier.

L' OL officialise la signature d'un jeune attaquant

La première recrue hivernale de l’ OL est toujours attendue. Le club est en quête de renfort offensif en priorité et d’un défenseur latéral. D’après France Football, les dirigeants rhodaniens auraient trouvé un accord avec leurs homologues de Villarreal pour le transfert de Karl Toko-Ekambi.

L’hebdomadaire évoque un arrangement autour de 20 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente de l’attaquant de 27 ans. L’Olympique Lyonnais n’a pas encore confirmé l’information. En attendant, les Gones ont officialisé la signature d’un joueur polyvalent (avant-centre ou ailier) de 17 ans.

« L’attaquant Bradley Barcola a signé un premier contrat stagiaire de deux ans jusqu’au 30 juin 2022 avec l’ OL (…). Le jeune homme de 17 ans s’engage ainsi avec Lyon, quelques jours après sa première convocation avec l’Équipe de France U18 », ont informé les Gones sur leur site internet.

Bradley Barcola tient son premier contrat stagiaire

Après avoir paraphé les documents relatifs à son premier contrat stagiaire, Bradley Barcola a exprimé ses sentiments sur OLTV. « C’est une immense fierté de signer mon premier contrat ici et je pense que ça va m’aider à passer des caps. Je suis un attaquant de pointe, mes qualités sont la vitesse et la finition. L’objectif est de tout remporter cette année. Je veux marquer le plus de buts possible et tout gagner. Mon frère qui joue aussi à l’ OL est très fier de moi », a déclaré Bradley Barcola. Natif de Villeurbanne, ce dernier reste donc dans sa région d'origine pour progresser.