OM : Tensions, Willy Sagnol soutient Jacques-Henri Eyraud

La sortie médiatique d'André Villas-Boas sur la nomination de Paul Aldridge suscite des tensions avec Jacques-Henri Eyraud à l’ OM. Willy Sagnol prend clairement partie pour le président de l’ Olympique de Marseille.

OM : Crise, Willy Sagnol vole au secours d’Eyraud

Les dissensions entre Eyraud et Villas-Boas au sujet du mercato de l’ OM alimentent les commentaires des observateurs. Ces derniers sont déjà nombreux à avoir pris le parti de l’entraîneur portugais, opposé à la vente de joueurs cet hiver, voire en fin de saison. Pour le Lusitanien, le plus important, c'est le sportif. Comme avoir un groupe fort et soudé pour faire un bon parcours en cas de qualication en Ligue des champions.

Mais Jacques-Henri Eyraud, plus soucieux de renflouer les caisses de l’ Olympique de Marseille, n’est pas tout à fait isolé. Confronté aux nombreuses critiques qui lui sont faites, le président de l’ OM voit Willy Sagnol voler à son secours.

Sur les antennes de RMC Sport, l’ancien entraîneur bordelais a expliqué que Jacques-Henri Eyraud ne faisait que suivre les instructions de Frank McCourt, désireux de « récupérer du pognon qu’il a mis car il a vu qu’il s’est fait enfumer depuis 18 mois ». Les supporters de l’ OM ne voudraient pas que les joueurs soient vendus, Willy Sagnol non plus. Mais le déficit financier de 60 millions d’euros fait qu’il est impossible de ne pas vendre de joueurs. Il a beau rallier du monde à sa cause, André Villas-Boas sait que c’est comme ça que ça fonctionne dans les clubs en difficulté économique.