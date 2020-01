PSG : Pourquoi le transfert de Mbappé au Real est inéluctable ?

Alors que le Real Madrid insiste pour recruter Kylian Mbappé, le PSG souhaite prolonger son prodige. Mais pour Julien Laurens, le club parisien ne fait pas vraiment le poids dans ce dossier.

Kylian Mbappé pas intéressé par une prolongation au PSG

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé. Zinedine Zidane a publiquement déclaré sa flamme à l’attaquant parisien et les recruteurs madrilènes s’activent en coulisse pour son transfert. Le Real Madrid est prêt à tout pour déloger Kylian Mbappé du PSG et ambitionne de passer à l’offensive l’été prochain. Une possible offensive madrilène qui devrait faire mouche, si l’on en croit les informations divulguées par Julien Laurens.

En effet, le journaliste pour ESPN explique qu’il y’a de « grandes chances que ce transfert arrive cet été ». Le natif de Bondy est susceptible de quitter Paris afin de rejoindre la Maison Blanche à l’issue de la saison. Il est vrai que le Paris Saint-Germain ne reste pas les bras croisés pour son crack. Le PSG espère prolonger Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin 2022.

Les Parisiens voudraient étendre son bail jusqu’en juin 2025 et accompagner ce nouveau contrat d’une forte revalorisation salariale. Une extension de bail avec un objectif clair : « les dirigeants parisiens savent qu’en faisant ça, ils s’assurent de sa présence pour une année supplémentaire au minimum », confie Julien Laurens. Sauf que le natif de Bondy ne semble pas réellement avoir le désir de prolonger son aventure dans la capitale.

Le Real Madrid va-t-il remporter la bataille ?

Jusqu’ici, le champion du monde repousse toutes les négociations concernant la prolongation de son bail. Car dans le fond, il souhaite réaliser son rêve : « défendre les couleurs madrilènes ». Le journaliste en est convaincu. Il assure que « ce rêve va finir par se réaliser ».

Selon le confrère, il sera difficile pour le Paris Saint-Germain de s’opposer aux grandes ambitions de Kylian Mbappé. Un départ de l’ancien Monégasque au Real Madrid apparait alors comme une certitude. Cependant, rien n’est encore acté dans ce dossier. Une grosse bataille s’annonce pour le Parisien.