Mercato ASSE: Le départ de Robert Beric de Saint-Étienne confirmé

Le départ de Robert Beric de l’ ASSE a été confirmé, ce vendredi par Claude Puel. L’attaquant rejoindra le Chicago Fire Major League Soccer (MLS).

ASSE : Claude Puel valide le transfert de Robert Beric en MLS

Lors de la conférence de presse d’avant match entre l’ ASSE et le Paris FC à Charléty, Claude Puel a validé le départ de Robert Beric. Ce dernier est en route pour la Major League Soccer (MLS), précisément au Chicago Fire.

L’avant centre de 28 ans ne rentrait plus dans les plans du staff technique des Verts ces dernières saisons. Il avait fait l’objet d’un prêt au RSC Anderlecht du 30 août 2017 au 1er janvier 2018. Cette saison, il a été aligné 11 fois avec l’ ASSE en Ligue 1, mais il n’a été titulaire que 4 fois. Il a joué 413 minutes seulement en 20 journées.

Claude Puel ne comptait plus sur lui et l’avait mis sur la liste des joueurs concernés par le dégraissage annoncé pour cet hiver. « Robert Beric est quelqu'un d'humainement très bien. Il est apprécié par tout le groupe. Je lui souhaite le meilleur », a lâché l’entraineur de l’AS Saint-Étienne.

Puel espère un attaquant à l' ASSE avant la fermeture du mercato

Le technicien de 58 ans a également confirmé que l’ ASSE cherche un attaquant pour se renforcer cet hiver. « On fera un bilan à la fin du mercato. J'ai exprimé mes idées, mes envies. On verra si ce mercato nous permet d'avancer un peu sur la quête d'un attaquant », a indiqué le coach et manager général des Stéphanois.

Robert Beric avait signé chez les Verts fin 2015, contre un montant évalué à 7,5 M€. Il avait débarqué du Rapid Vienne (Autriche). Le 20 février 2019, le Slovène avait prolongé son contrat initial qui expirait en juin 2019, jusqu’au 20 juin 2022. Au moment où il se prépare à quitter officiellement l’ ASSE, il lui restait encore deux saisons et demi de bail.