Ex- Stade Rennais Mercato : Golfe, du nouveau pour Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa semble condamner à oublier le haut niveau. Alors qu’il avait la possibilité de rebondir dans des championnats assez intéressants, le Français est désormais associé aux destinations exotiques.

Hatem Ben Arfa encore convoité par des clubs du Golfe

A 32 ans, Hatem Ben Arfa est l’une des grosses déceptions du football français. Joueur pétri de talent, l’attaquant formé à l’ OL n’a pas été épargné par ses blessures, ses caprices et ses choix discutables. S’il a quitté le Stade Rennais à la fin de saison dernière, HBA n’a toujours pas trouvé de point de chute.

Obstiné à quitter l’Hexagone, Ben Arfa a décliné des propositions assez intéressantes (sportivement parlant) des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 comme le FC Nantes ou Le Havre. Aujourd’hui, le Français semble condamner à jouer en deuxième division espagnole (Almeria) ou à s’envoler vers des destinations exotiques. S’agissant de la deuxième option, l’ancien rennais vient de recevoir de nouvelles offres de clubs de la péninsule arabique.

Quelle destination pour HBA ?

Selon Foot Mercato, deux clubs d’Arabie Saoudite viennent de se positionner pour Ben Arfa. Il s’agit d’Al Shabab et Damac. Des formations qui selon FM ne jouent pas vraiment dans le haut du tableau en Arabie Saoudite. Ce qui laisse croire que leurs offres ont peu de chance d’aboutir.

Avant ces deux clubs, les Emiratis d’Al-Jazira et les Saoudiens d’Al-Hilal avaient approché le Français. Sauf que les prétentions salariales de celui-ci les a fait reculer. Ben Arfa demandait au moins un million d’euro pour signer. Un montant conséquent alors qu’il n’a plus goûter à la compétition depuis plus de six mois. Le chemin de croix va donc se poursuivre pour lui.