Mercato PSG : Roussillon fait un appel du pied au Paris SG

Jérôme Roussillon, arrière gauche de Bundesliga, en pince pour le PSG. Alors que le mercato hivernal bat encore son plein, le joueur du club allemand évoque clairement son penchant pour le Paris Saint-Germain.

Roussillon raconte son histoire d'amour avec le PSG

Au poste d’arrière gauche au VfL Wolfsburg depuis bientôt une saison et demie, Jérôme Roussillon a été quelque peu oublié en France alors qu'il est l'une des références du poste en Bundesliga. Interrogé par le média allemand Kicker, le gaucher de 27 ans, né à Sarcelles (95), qui a longtemps joué à l'US Saint-Denis, s'est exprimé sur son rapport avec le PSG, insistant sur son amour pour ce club de la capitale. L'ancien latéral de Montpellier a dévoilé qu'il a porté les couleurs parisiennes à quelques reprises : « J'ai grandi dans la ville, et tous les étés, je faisais les stages d'été du PSG. C'était quelque chose de particulier pour moi. »

Relancé sur le pourquoi il n'a jamais intégré le centre de formation du club, il répond : « Sans doute qu'ils m'auraient pris, mais à 13 ans, j'ai intégré l'INF Clairefontaine. C'était énorme pour moi. » Né en 1993, Roussillon a probablement été détecté par le PSG, mais Paris avait déjà un joueur dominant à ce même poste d'arrière gauche sur cette génération, à savoir Youssouf Sabaly.

Et si Layvin Kurzawa devait quitter Paris cet hiver ?

Aujourd'hui, à 27 ans Roussillon reconnaît ne plus rêver du PSG, mais laisse malgré tout la porte ouverte : « Ce serait présomptueux de ma part. Bien sûr, je ne dirais pas "non" si l'occasion se présentait, mais je ne peux pas en rêver. Si je suis assez bon pour un tel club ? Visiblement non, sinon j'aurais déjà reçu une offre. » Le départ de Layvin Kurzawa étant imminent, Paris pourrait bien être tenté de rapatrier Roussillon en France.