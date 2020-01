Tottenham : Serge Aurier confesse ses erreurs du PSG

Serge Aurier est revenu sur ses erreurs du temps où il était au PSG. Il les a regrettées dans une interview accordée au Telegraph.

Serge Aurier regrette ses erreurs du temps où il était au PSG

Depuis qu’il est à Tottenham, Serge Aurier n’est plus le jeune joueur natif de Paris qui était mal entouré. Il se dit désormais mûr et pas prêt de recommencer les erreurs commises au PSG. Notamment sa vidéo sur Périscope où il s’en prend à son entraineur de l’époque Laurent Blanc et attaque son coéquipier Zlatan Ibrahimovic.

« Bien sûr, je regrette mes erreurs. J’ai fait des erreurs, car j’étais jeune. Ma famille me disait qu’ils (Blanc et Zlatan, ndlr) ne pouvaient pas comprendre, car ce n’était pas moi », a rappelé le défenseur latéral. Chez les Spurs depuis août 2017, l’international ivoirien se dit désormais bien entouré.

« Maintenant, j’essaye de faire attention. Maintenant, je vais mieux. J’ai une fille et ma vie a changé. En Angleterre, les gens sont seulement intéressés par mon football et c’est mieux pour moi. Ici (à Londres), je suis bien. J’ai de bons amis et je ne sors pas trop », a rassuré Serge Aurier, dans le média britannique.

En effet, le joueur de 27 ans confesse qu’il était mal entouré dans la capitale. Ce qui ne lui avait pas du tout rendu service, quand il était au Paris Saint-Germain.

Serge Aurier avoue qu'il était mal entouré à Paris

« Quand vous êtes de Paris et que vous jouez pour le PSG, ce n’est pas vraiment bien, car vous avez vos bons amis, vos mauvais amis et vous les mettez tous dans le même sac. Vous ne voulez pas quitter vos amis, car ensuite ils disent : "ah ce gars a changé". C’est vraiment difficile de travailler sérieusement », a avoué l’ex-Parisien.

Formé au RC Lens, Serge Aurier a joué au PSG entre le 23 juillet 2014 et le 31 août 2017. Il avait rejoint Paris SG en provenance du Toulouse FC. Avec le Téfécé, il avait été le défenseur latéral le plus prolifique d’Europe avec 6 buts et 7 passes décisives en 38 rencontres à l’issue de la saison 2013-2014.

Le capitaine de la sélection de Côte d’Ivoire avait également été élu meilleur latéral droit dans l'équipe-type de la Ligue 1 aux Trophées UNFP. Il avait terminé aussi 2e au classement du meilleur Africain de Ligue 1, derrière Vincent Enyeama, alors gardien du LOSC.