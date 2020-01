Real Mercato : Zidane calme les ardeurs pour deux indésirables

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Mariano Diaz et Brahim Diaz sont annoncés vers la sortie. Mais Zinedine Zidane a tenu à faire une précision concernant l’avenir de ses deux joueurs.

Real Madrid : Mariano Diaz et Brahim Diaz poussés vers la sortie ?

Cette saison, Brahim Diaz et Mariano Diaz ne semblent pas vraiment entrer dans les plans de l'entraineur Zinedine Zidane. Le premier cité n’a disputé que trois rencontres de Liga cette saison avec le Real Madrid. Tandis que le second n’a disputé aucune rencontre sous le maillot merengue en championnat.

Deux joueurs en manquent de temps de jeu qui se rapprochent un peu plus vers la porte de sortie. Ils pourraient s’en aller dès cet hiver. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour les recruter.

L’attaquant Mariano Diaz conserve une belle cote sur le marché des transferts. Il est annoncé dans le collimateur de l’AS Rome, l’Espanyol Barcelone ou encore l’Olympique Lyonnais. De son côté, le milieu de terrain Brahim Diaz pourrait rejoindre le Getafe sous la forme d'un prêt, ce qui lui permettrait de retrouver plus de temps de jeu sous d'autres cieux.

La réponse de Zidane pour ses deux joueurs

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a été interrogé sur ces deux joueurs annoncés sur le départ. Et la réponse de l’entraineur madrilène a été concise et limpide. Zizou a assuré que « pour l’instant, ils sont ici à Madrid ». Et l’entraineur Zidane se dit très satisfait de son effectif. Ainsi, le coach madrilène va-t-il conserver ces deux joueurs cet hiver, du moins jusqu’à l’issue de la saison ? Nous le saurons dans les semaines à venir.