PSG : La remarque audacieuse de Kurzawa sur l’Inter Milan

Le mercato hivernal fermera ses portes fin juin et le latéral gauche du Paris Saint-Germain semble déjà prêt à être accueilli par les joueurs du club londonien. Mais Layvin Kurzawa s’est fait remarquer par un commentaire un peu déplacé en refusant une offre venant du mythique club italien l’Inter Milan.

Kurzawa est intéressé par Arsenal

Titulaire face à Monaco à Louis II, Layvin Kurzawa reste néanmoins sur le départ du PSG en raison de sa très faible utilisation. L’arrière gauche du Paris Saint-Germain pensait, dans un premier temps, devoir finir sa saison dans la capitale, avant de choisir librement son point de chute au mois de juin. A 27 ans et avec le statut d’international français, l’ancien monégasque peut s’attendre à de belles propositions. Mais ces derniers jours, Arsenal est revenu à la charge pour le récupérer dès cet hiver. Si les négociations entre les deux clubs sont très compliquées, Kurzawa est intéressé par l’idée de rejoindre le club londonien. Un projet qui trouve grâce à ses yeux même si Arsenal n’est plus un ténor anglais depuis quelques années désormais, et se retrouve englué au milieu de tableau cette saison.

Il estime que l’Inter Milan n’est « pas assez compétitif »

Ce n’est pas le cas de l’Inter Milan, club tenant tête à la Juventus Turin en Série A, qui se concocte un effectif de qualité et ambitieux, et qui est toujours en course en Ligue des Champions. Malgré cela, L’Equipe affirme que Kurzawa a refusé une offre de l’Inter Milan. L' Inter lui proposait une prime à la signature de 5 millions d'euros, pour une arrivée en juin. L’explication a de quoi étonner, puisque l’arrière gauche aurait jugé le club lombard « pas assez compétitif » à son goût. Le défenseur du PSG, qui vient d’annoncer son changement d’agent, va peut-être voir ses nouveaux conseillers lui faire comprendre que cette offre de l’Inter a tout de même quelques atouts. Surtout que l’Inter Milan vise le titre de champion d’Italie, contrairement au club londonien Arsenal.