Mercato PSG : Paris pense à Hakim Ziyech l’été prochain

Le Paris Saint-Germain serait intéressé par la venue de Hakim Ziyech pour l’été prochain. L’ailier marocain de l’Ajax sera toutefois au cœur de nombreuses convoitises en Europe.

Il est courtisé par les géants d’Europe

Alors qu’il disposait d’une clause de 30M€ l’été dernier, Hakim Ziyech a depuis prolongé son contrat et la dite-clause n’existe plus, ce qui ne refroidit pas les clubs qui aimeraient s’attacher ses services. Annoncé un temps du côté du Bayern Munich, de Tottenham ou encore d’Arsenal, le Paris Saint-Germain s’est aussi invité dans la danse. Contrairement à ses anciens coéquipiers De Ligt ou Frenkie, Ziyech est resté à Amsterdam après l’exceptionnelle saison 2018/2019 de l’Ajax. Mais l’été prochain, l’ailier marocain pourrait être au coeur de toutes les convoitises en Europe. Et selon des informations de Soccerlink, les Parisiens seraient venus aux renseignements auprès de Mustapha Nakhli, agent du joueur, pour un éventuel transfert lors du mercato estival 2020. Cette saison, au sein d’une formation toujours au sommet du classement d’Eredivisie, Hakim Ziyech continue de flamber. En 17 rencontres de championnat, il a déjà trouvé le chemin des filets à six reprises, et se trouve également au sommet du classement des passeurs à égalité avec Dusan Tadic avec 13 passes décisives à son compteur.

Ziyech, un départ dès cet hiver ?

Paris devrait attendre l'été pour se prononcer sur Ziyech. Si les Parisiens songent à le ramener en France cet été, Hakim Ziyech pourrait également être très demandé dès ce mercato hivernal. Si Chelsea s’intéresse à son profil, c’est Arsenal qui serait le mieux placé dans ce dossier, Mikel Arteta en aurait fait sa priorité pour janvier. Mais l’international marocain (32 sélections, 12 buts) coûtera un certain prix. Pour racheter son contrat à l’Ajax, qui se terminera en 2022, il faudra mettre environ 50 millions d’euros. Pas de quoi inquiéter la direction parisienne.