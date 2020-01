Mercato Havre AC : OM, OL, le choix de Kadewere connu ?

Brillant avec Le Havre AC cette saison, Tino Kadewere serait dans le viseur de l’ OM et de l’ OL cet hiver. Le buteur zimbabwéen serait même déjà proche de signer avec l’un de ces deux gros de Ligue 1.

Le Havre AC mercato : l’ OM et l’ OL aux trousses de Kadewere ?

Auteur de 18 buts et 4 passes décisives avec Le Havre AC (Ligue 2) cette saison, Tino Kadewere n’a pas tardé à susciter l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’ OM et l’ OL. On sait ces deux formations de Ligue 1 très soucieuses de renforcer leurs secteurs offensifs respectifs. Les Marseillais voudraient trouver une véritable doublure pour Dario Benedetto. Quant aux Lyonnais, il leur faudrait combler l’indisponibilité de Memphis Depay.

Signature imminente pour Tino Kadewere ?

Mais l’ OM devrait se contenter de rester au stade de simple intérêt pour Tino Kadewere. Les difficultés financières de l’écurie phocéenne ne lui permettent pas d’envisager une signature du meilleur buteur de Ligue 2. En plus, les nouvelles tensions entre Eyraud et Villas-Boas ont pu faire passer le dossier dans les placards.

Un boulevard pour l’ OL sur la piste menant au joueur du Havre AC ? Probablement. En effet, L’Equipe annonce que les recruteurs rhodaniens ont décidé d’accélérer sur le dossier. Ainsi, après une première offre de 7 millions d’euros, y compris les bonus, les Gones auraient transmis une seconde proposition. Une seconde offre qui serait presque le double de la première. L’ OL semble même disposé à ajouter son jeune joueur prometteur Amine Gouiri dans la balance.

Ainsi, après le dossier Karl Toko Ekambi, presque conclu, Jean-Michel Aulas et son staff pourraient signer le buteur de 24 ans du Havre AC. Voilà qui montre clairement les ambitions des Lyonnais pour la seconde partie de la saison.