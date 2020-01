Mercato PSG: Sergio Rico, son message au FC Séville sur son futur

Après six mois passés au PSG, Sergio Rico a délivré un message au FC Séville, son club d’origine, au sujet de son avenir.

PSG : Sergio Rico ne souhaite pas retourner au FC Séville

Sergio Rico est prêté par le FC Séville au PSG pour la saison 2019-2020. Une option d’achat accompagne cependant son contrat. Et au bout d’une demi-saison dans la capitale, le gardien de 26 ans avoue qu’il s’y plait bien. Du coup, il souhaite rester. Dans des propos tenus en conférence de presse, l’international espagnol a laissé un message clair au club andalou.

« Je suis heureux à Paris, j’essaye de donner le meilleur pour aider l’équipe. Keylor Navas est un des plus grands gardiens du monde donc je suis heureux d’être à ses côtés », a-t-il déclaré cette semaine. À la question de savoir si son statut de N°2 lui convenait, Sergio Rico a répondu :

« Je crois que tous les joueurs aimeraient être au PSG, c’est une des plus grandes équipes du monde. C’est un rêve pour moi. Donc j’aimerais continuer ici. C’est une superbe ville. Ma famille et moi aimons Paris ».

Leonardo, le détenteur de la dernière décision pour Sergio Rico

Il est bien évident que le portier espagnol ne souhaite plus retourner au FC Séville où il est indésirable de toute façon. Son souhait est désormais que le Paris SG lève l’option d’achat assortie à son prêt, à l'issue de la saison. « J’ai un contrat avec une option d’achat qui peut être achetée, alors la décision sera prise par Leonardo au moment venu », at-il glissé.

Naturellement barré par Keylor Navas, Sergio Rico n’a joué que trois matchs cette saison. Soit un en Ligue 1 contre Brest (2-1) en novembre 2019 et deux en Coupe de la Ligue face au Mans FC (4-1) et à l’ ASSE (6-1). Il avait pris part à ces matchs entièrement.

« À chaque fois que j’ai eu l’opportunité de jouer, je me suis senti bien sur le terrain. Les supporters m’ont très bien accueilli, sur ou en dehors du terrain. J’en suis très heureux. Mes six premiers mois ont été très positifs. Je me sens très bien ici à Paris », a-t-il insisté sur la télévision du Paris Saint-Germain.

Il faut dire que l’option d’achat serait fixée à 10 M€. Soit le même montant que la valeur de Sergio Rico sur le marché, selon Transfermakt. Un montant qui n'est pas du tout un souci pour PSG.