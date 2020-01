AS Monaco Mercato: Islam Slimani déjà renvoyé en Premier League ?

Prêté par Leicester, Islam Slimani retrouve son meilleur niveau à l’AS Monaco. Alors qu’il commence à s’imposer avec le club du Rocher, l’attaquant algérien pourrait retourner en Angleterre plus tôt que prévu.

Islam Slimani pisté en Premier League

Islam Slimani vit une seconde jeunesse à l’ AS Monaco. Prêté par Leicester, l’attaquant algérien est dans une forme herculéenne sur le Rocher. Sauf que ses performances ne passent pas inaperçues, notamment Outre-Manche où il est pisté par une écurie de Premier League.

D’après les informations de Sky Sports, Islam Slimani est sur les tablettes d’Aston Villa. Les Villans souhaitent enrôler l’Algérien durant cet hiver. Actuellement relégable (18e de Premier League), Aston Villa voit en Slimani un renfort de poids pour s’assurer le maintien dans l’élite du football britannique. Pour le recruter, le club doit entrer en contact avec Leicester afin d' écourter le séjour monégasque du buteur des Fennecs (69 sélections/30 buts).

Un départ précipité par Robert Moreno ?

D’après Made In Foot, avec l’arrivée de Robert Moreno, un départ d’Islam Slimani de Monaco est envisageable, même cet hiver. Il était forfait mercredi contre le PSG et l’attaquant algérien n’est plus un titulaire indiscutable à l’AS Monaco. Il n’a démarré aucune rencontre depuis l’arrivée du technicien espagnol.

Une légère mise à l’écart qui interroge. Surtout qu’ Islam Slimani affiche une certaine complémentarité avec Wissam Ben Yedder. Les deux joueurs pèsent plus de la moitié des buts inscrits en Ligue 1 cette saison par Monaco. Avec 14 buts, le Français est le meilleur buteur du championnat. Slimani compte 7 réalisations avec 8 offrandes qui font de lui le co-meilleur passeur de L1.

Un départ d’ Islam Slimani cet hiver serait un véritable coup dur pour l’AS Monaco. Séduit par les prestations du champion d’Afrique, les Monégasques disposent d’une option d’achat pour l’attaquant de 31 ans. Reste à savoir si le club du Rocher va lever cette option dès cet hiver ?