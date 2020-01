Mercato FC Nantes : Un départ envisagé par Basila ? il répond !

Profitant des absences de Nicolas Pallois et Molla Wagué, Thomas Basila retrouve peu à peu du temps de jeu au FC Nantes. Et le jeune défenseur a fait des confidences sur la suite de sa carrière.

FC Nantes : La situation change doucement pour Thomas Basila

La concurrence est plus ou moins rude dans la défense centrale du FC Nantes. Face à Nicolas Pallois, Andrei Girotto ou encore Molla Wagué, il est difficile pour un jeune joueur comme Thomas Basila de se faire une place et d’enchaîner les matchs sous le maillot jaune et vert.

En effet, le joueur de 20 ans est le quatrième choix de l’entraineur Christain Gourcuff au poste de défense centrale. Il est très peu utilisé cette saison. Seulement les choses semblent doucement changer pour Thomas Basila. Depuis quelques semaines, le jeune défenseur enchaine les matchs sous les couleurs nantaises. Il bénéficie de plus de temps de jeu en affichant un bon visage.

Thomas Basila a réalisé de belles choses face à l’AS Saint-Étienne (victoire 2-0) dimanche dernier. Il monte en puissance dans le secteur défensif nantais et devrait être aligné ce samedi (20h55) face à l’ Olympique Lyonnais en 16e de finale de la Coupe de France.

Les confidences de Basila sur son avenir

Une situation inespérée quand on sait que le Français a eu du mal à trouver grâce aux yeux de son entraineur. Depuis l’entame de la saison, il était cantonné sur le banc de touche. Malgré tout, le jeune joueur n’a jamais souhaité abandonner le navire nantais. Il a lui-même confié qu’il n’a « jamais décidé de partir ».

Malgré un faible temps de jeu, Thomas Basila a pris son mal en patience et profite désormais des opportunités qui se présentent. Il souhaite surtout se battre pour figurer régulièrement dans le onze de départ du FC Nantes.

Pour rappel, le natif d’Orléans est sous contrat jusqu’en 2021 avec le club de Nantes. Il a disputé huit rencontres (toutes compétitions confondues) sous le maillot nantais cette saison.