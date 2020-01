Mercato OL : Rudi Garcia révèle les coulisses de sa venue à Lyon

Rudi Garcia a été engagé par l’ OL contre toute attente. Car c’est bien Laurent Blanc qui était le favori pour succéder à Sylvinho. L’ancien entraineur de l’ OM explique comment son arrivée à Lyon s’est accélérée.

Rudi Garcia raconte son arrivée sur le banc de touche de l' OL

Rudi Garcia n’était pas le favori des entraineurs en lice pour succéder à Sylvinho sur le banc de touche de l’ OL. Mais c’est bien lui qui a été finalement choisi par Juninho. Un choix entériné par Jean-Michel Aulas. Trois mois après son débarquement entre Rhône et Saône, le technicien de 53 ans a fait des révélations sur les coulisses de sa signature à Lyon.

« C’était plutôt inattendu », a-t-il précisé d’entrée dans une interview dans Le Progrès. « Je n’avais pas prévu spécialement de me replonger dans un projet. Ça me faisait du bien de souffler. J’avais arrêté avec Marseille, et j’étais plutôt en train de régler mes affaires personnelles. Du coup, j’ai tout remis en suspens quand l’Olympique Lyonnais m’a contacté », a-t-il raconté, ensuite.

Le club rhodanien avait pourtant coché le nom de Laurent Blanc en tête de liste. Des techniciens étrangers, notamment Marcelo Gallardo, Jorge Sampaoli ou encore José Mourinho avaient été évoqués. Concernant les coachs français, il y a avait Arsène Wenger, Rémi Garde, Jocelyn Gourvennec, en plus évidemment de Laurent Blanc. Mais c’est finalement Rudi Garcia qui a été désigné par les dirigeants lyonnais.

« Quand on est contacté par l’ OL, ça ne peut-être qu’un honneur, une fierté », a souligné ce dernier. Rappelons que l’ex-entraineur de l’Olympique de Marseille a été nommé le 14 octobre, après le derby perdu contre l’ ASSE (0-1).

Rudi Garcia pourra-t-il redresser la barre de l' OL ?

Ayant dirigé son premier match lors de la 10e journée de Ligue 1, Rudi Garcia avait bouclé la première partie du championnat à la 12e place. Mais grâce à leur victoire sur Bordeaux (2-1), les Gones ont fait un bon à la 7e place, à l’issue de la 20e journée.

En coupe de la Ligue, ils sont qualifiés pour les demi-finales en sortant le Stade brestois (3-1). Lyon a également balayé Bourg-en-Bresse (7-0) en 32e de finale de la Coupe de France et affronte le FC Nantes, ce samedi (20h55). Le technicien français est donc en train de redresser la barre de l' OL.

Rappelons que les objectifs fixés par Jean-Michel Aulas sont : la qualification pour la Ligue des Champions au terme du championnat et gagner un trophée au moins (Coupe de la Ligue ou Coupe de France).