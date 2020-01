PSG Mercato : Thomas Tuchel tranche pour Layvin Kurzawa

Ces dernières heures, Layvin Kurzawa est envoyé du côté d’Arsenal. L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, n’est pas insensible à ce qui se dit sur son poulain.

Thomas Tuchel scelle le sort de Layvin Kurzawa

En fin de contrat au PSG, Layvin Kurzawa va quitter le club de la capitale à la fin de la saison. Le latéral français est associé à Arsenal. Les Gunners voudraient signer le joueur de 27 ans cet hiver. Un accord de 5 ans serait même dans les tuyaux.

Alors que les jours de Layvin Kurzawa semblent comptés du côté de Paris, Thomas Tuchel vient de se prononcer sur l’avenir de son poulain. Le technicien allemand voit l’ancien Monégasque terminer la saison au PSG. Pour l’entraineur parisien, le latéral français est une bonne doublure pour Juan Bernat. C’est d’ailleurs lui qui a été aligné mercredi lors du succès (4-1) contre l’AS Monaco.

Kurzawa déjà loin de Paris ?

« On a besoin de lui. Je n'ai pas parlé avec Layvin (Kurzawa). On a Juan (Bernat) et Layvin pour un poste à gauche et c'est bien », a d’ailleurs déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse. Il n'exclut pas d'aligner une fois de plus le Français dimanche en Coupe de Fance. Avec cette sortie, on peut dire que le latéral de 27 ans devra encore attendre avant de rejoindre Arsenal. Les Gunners proposeraient 7 millions d’euros pour s’offrir ses services en janvier.

Le joueur semble déjà avoir la tête à Londres. Vendredi, il a changé d’agent. Layvin Kurzawa a rejoint Sports Invest UK, une compagnie détenue par l’influent homme d’affaires Kia Joorabchian. Celui-ci avait permis à Edu Gaspar d’occuper le poste de directeur technique à Arsenal. Le dirigeant londonien est donc appelé à jouer un grand rôle dans la venue du Français. Reste maintenant à savoir si ce sera cet hiver ou l'été prochain.