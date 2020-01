ASSE Mercato : L’étonnante sortie de Caïazzo sur Claude Puel

Nommé sur le banc de l’ ASSE début octobre pour redresser la barre, Claude Puel n’y parvient visiblement pas. Mais Bernard Caïazzo, président de l’ AS Saint-Etienne, n’est pas inquiet, loin de là.

Claude Puel dans le dur avec l’ ASSE

En difficulté en début de saison, l’ ASSE a nommé Claude Puel sur le banc en remplacement de Ghislain Printant. C’est vrai que ce dernier présentait un bilan vraiment catastrophique. Alors, en nommant Claude Puel, les recruteurs de l’ASSE avaient probablement cru qu’ils réalisaient un bon coup. Car en effet, Claude Puel avait entraîné Leicester City quelques mois auparavant. Par ailleurs, le technicien français avait suffisamment fait ses preuves avec des clubs de Ligue 1, à savoir l’ OL et l’ OGC Nice.

Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous avec l’ ASSE (15e, 25 points). La formation ligérienne reste sur une série de 7 défaites sur ses 8 dernières apparitions, toutes compétitions confondues.

Caïazzo satisfait de la présence de Puel sur le banc ?

Et pourtant Bernard Caïazzo se dit rassuré par la présence de Claude Puel sur le banc de l’ ASSE. Dans les colonnes du Parisien, le président stéphanois a estimé que l’ AS Saint-Etienne « a eu la chance de prendre Claude Puel ». Poussant la flatterie plus loin, le dirigeant stéphanois déclare même qu’il n’aurait « jamais imaginé » que l’ex-manager des Foxes accepterait d’entraîner les Foréziens.

Enfin, Bernard Caïazzo assure dormir « maintenant mieux », en sachant Claude Puel est sur le banc des Ligériens. Car c’est un entraîneur qui sait où il va. Comme Christophe Galtier ou Jean-Louis Gasset, deux anciens coachs de l’ AS Saint-Etienne.