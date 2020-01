OM : Villas-Boas reçoit deux conseils après Granville

L’ OM a battu Granville (3-0) vendredi en 16es de finale de la coupe de France. Nabil Djellit a suivi attentivement la prestation de deux joueurs de l’ Olympique de Marseille.

OM : Villas-Boas conseillé de titulariser Radonjic

Entré en remplacement de Valère Germain à la 79e minute, Nemanja Radonjic a marqué le deuxième but de l’ OM à la 83e minute. Et quel but ! Après avoir dribblé une bonne partie de la défense de Granville, l’ailier serbe a logé le ballon dans le filet opposé d’un joli tir du pied gauche.

De quoi pousser Nabil Djellit à s’interroger, dans L’Equipe du Soir, sur les raisons pour lesquelles André Villas-Boas n’avait pas titularisé l'ancien Romain. Selon le journaliste, face à des amateurs normands qui jouaient bas et compact, il fallait titulariser l’ex-attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade, « capable de mettre le bordel » par ses dribbles. Même si c’est vrai que le Marseillais de 23 ans n’est pas toujours futé « dans la prise de décision » finale.

Germain désormais sur le banc des remplaçants ?

Valère Germain était titulaire avec l' OM contre Granville. Pendant 79 minutes, l’ancien Monégasque n’a rien montré. Selon Nabil Djellit, l’ex-Niçois ne peut plus invoquer « une question de système ou d’entraîneur ». Il n’a tout simplement pas le niveau de l’ OM.

Autrement dit, il faut désormais laisser Valère Germain sur le banc des remplaçants ou même le vendre.