Naples Mercato : PSG, Barça, Koulibaly lâche une première réponse

Véritable patron de la défense de Naples,Koulibaly suscite l’intérêt de plusieurs clubs, dont le PSG et le Barça. L’international sénégalais aurait lâché une première réponse sur son avenir.

Le PSG n’aurait rien perdu de son intérêt pour Kalidou Koulibaly et aurait décidé de relancer le dossier cette année. Les recruteurs parisiens envisagent de signer le défenseur central de Naples pour combler un départ de Thiago Silva. A 35 ans bien comptés et en fin de contrat en juin, le Brésilien ne représente plus l’avenir du club de la capitale.

Mais selon les informations de Paris United, Kalidou Koulibaly aurait répondu à l’intérêt du PSG. Le défenseur central de Naples ne serait pas attiré par une évolution en Ligue 1. Autrement dit, les recruteurs parisiens ne devraient pas pouvoir signer le Napolitain. De quoi faire les affaires du Barça ?

Un boulevard pour le Barça sur la piste Kalidou Koulibaly ?

La décision de Kalidou Koulibaly de ne pas évoluer en Ligue 1 pourrait arranger le Barça. On annonce les recruteurs catalans également attirés par le profil du joueur de Naples. C’est connu de tous que la défense centrale n’est pas le point fort de l’écurie barcelonaise, loin de là. Des joueurs comme Gerard Piqué ou Samuel Umtiti sont désormais sur la pente descendante.

Mais Kalidou Koulibaly n’a pas dit clairement qu’il refusait une signature avec le PSG pour s’engager avec le Barça. C’est dire si l’affaire n’est pas encore dans la poche pour Josep Maria Bartomeu et son staff, malgré les faibles chances des Franciliens.