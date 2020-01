OGC Nice : CdF, qualification et coup de gueule pour Vieira !

Patrick Vieira n'est pas satisfait par la prestation à double visage de ses joueurs contre Red Star (2-1). Alors que l' OGC Nice a rapidement pris l'avance dans ce match, une baisse de régime qui aurait pu coûter cher à l'équipe a été observée peu avant la mi-temps de ce match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France samedi. Patrick Vieira n'a pas manqué de souffler dans les bronches de ses joueurs.

Fréjus-Saint-Raphaël puis le Red Star : on a connu un tirage plus difficile pour débuter une Coupe de France. Vainqueur sans réellement trembler du club de National 2 débuts janvier (2-0) puis du deuxième de National samedi, l'OGC Nice se retrouve en huitièmes de finale de la plus importante des coupes nationales.

Rapidement à leur aise au score grâce à des buts de Danilo Barbosa et Ignatius Ganago avant la demi-heure de jeu, les joueurs de Patrick Vieira se sont ensuite endormis en seconde période, encaissant même un but des Audoniens en toute fin de match.

Une baisse de régime que l'entraîneur de l'OGC Nice n'a pas appréciée du tout et qu'il a brutalement dénoncée dans le vestiaire niçois puis auprès des médias présents à l'Allianz Riviera.

"En deuxième mi-temps, on a été inexistant. Mais ce qui me dérange vraiment, c’est ce manque d’enthousiasme, d’implication… Ce sont encore les limites de cette équipe. Être constant, répéter les efforts, continuer à jouer pour le collectif.... Notre première période était intéressante, mais avec l’excès de confiance et peut-être un peu d'arrogance, on a perdu notre collectif. Je ne vais pas cacher que cette seconde période me déçoit et gâche un peu la satisfaction de la qualification et notre belle première période", a déclaré le contrarié et agacé Patrick Vieira dans des propos rapportés sur le site du club.