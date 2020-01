PSG Merano : Nouvelle offre de l’ Atletico Madrid pour Cavani ?

Le PSG n’a aucune intention de libérer Edinson Cavani cet hiver. Toutefois, pas de quoi faire ravaler son intérêt pour le buteur uruguayen à l’ Atletico Madrid. D’ailleurs, les recruteurs colchoneros viendraient de transmettre une nouvelle proposition au Paris Saint-Germain.

PSG mercato : l’ Atletico Madrid toujours aux trousses de Cavani ?

Edinson Cavani sera en fin de contrat en juin prochain. Un bail que le PSG ne donne pas l’impression de vouloir renouveler. Les dirigeants du club de la capitale devraient alors s’activer à vendre l’international uruguayen cet hiver pour ne pas risquer de le voir partir libre en fin de saison. Mais contre toute logique, le Paris Saint-Germain ne serait pas du tout chaud pour vendre Edinson Cavani cet hiver.

Un choix des responsables du PSG qui n’aurait toutefois rien changé à la volonté de l’ Atletico Madrid de signer le buteur parisien cet hiver, soit une demi-saison avant la fin de son contrat.

Réponse des Parisiens à la nouvelle offre pour Cavani

L’ Atletico Madrid aurait alors formulé une nouvelle proposition pour l’ancien Napolitain, lui-même très intéressé par une signature avec le 3e de Liga cet hiver. Selon RMC Sport et L’Equipe, cette offre s’élève à 10 millions d’euros. Une somme non négligeable pour un joueur à 6 mois de la fin de son contrat et sans grandes possibilités de prolongement.

Mais autre surprise dans le dossier, le PSG aurait refusé cette nouvelle offre de l' Atletico Madrid. Insuffisante aux yeux des dirigeants franciliens ? En tout cas, il est connu que le Paris Saint-Germain réclame pas moins de 30 millions d’euros avant de signer un départ hivernal du meilleur buteur de son histoire.